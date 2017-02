EU lanza advertencia a Irán por prueba con misil balístico

‘La administración Trump condena estas acciones que socavan la seguridad, prosperidad y estabilidad’, aseguran funcionarios

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (01/FEB/2017).- Estados Unidos lanzó hoy una advertencia a Irán por la prueba con un misil balístico al considerar la acción como una amenaza para sus aliados y amigos en la región y una violación a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.



"La Administración Trump condena estas acciones de Irán que socavan la seguridad, prosperidad y estabilidad del Oriente Medio y más allá del Medio Oriente y ponen en riesgo la vida de estadounidenses", dijo el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn.



En una sorpresiva aparición en la sala de prensa, Flynn fustigó de nueva cuenta el acuerdo nuclear entre Irán, y las cinco naciones que integraron el grupo P5+1, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y acusó a la administración Obama de haber sido "débil e ineficaz".



"En lugar de estar agradecido con Estados Unidos por este acuerdo, Irán se sienta ahora envalentonado. A partir de hoy, estamos oficialmente poniendo a Irán en aviso", dijo Flynn sin abundar detalles.



Irán llevó a cabo el domingo una prueba de misiles balísticos de medio alcance, los cuales no tienen la capacidad para llevar una carga nuclear como los de largo alcance.



Flynn acusó igualmente a Irán de ser responsable del ataque suicida contra una navío de la marina de Arabia Saudí en el Mar Rojo, conducido el domingo por militantes yemeníes hutis, que dijo, son armados y financiados por Irán.



En una breve declaración tras lo cual no respondió preguntas, Flynn insistió que con estas y otras acciones similares, Irán continúa amenazando a los amigos y aliados de Estados Unidos en la región, sugiriendo que su gobierno no lo tolerará.



"La administración Obama falló en responder de manera adecuada a las maliciosas acciones de Irán, incluyendo transferencia de armas, apoyo al terrorismo y otras violaciones de normas internacionales", asentó.



Por su parte, el vocero presidencial Sean Spicer dijo que para la administración Trump, las acciones de Irán fueron "provocadores" y una violación.



"Queremos asegurarnos de que ellos entiendan que no vamos a quedarnos sentados y no actuar ante esas acciones", dijo en respuesta cuando se le pidió clarificar la advertencia de Flynn, quien esta tarde sostuvo un encuentro con el Consejo Nacional de Seguridad al respecto.



Se anticipa que el tema será parte de la agenda que el presidente Donald Trump discutirá con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante el encuentro que ambos celebrarán cuando visite Washington el próximo 15 de febrero.