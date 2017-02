La ONU pide a EU eliminar veto a inmigrantes musulmanes

Guterres indica que el decreto de Trump viola los principios básicos del derecho internacional

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (01/FEB/2017).- El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, pidió al gobierno de Estados Unidos eliminar cuanto antes el veto que impuso a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, así como a refugiados sirios.



Guterres dijo en rueda de prensa en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, que el veto impuesto por el presidente Donald Trump viola principios básicos del derecho internacional.



Además, apuntó, es poco efectivo para garantizar la protección de Estados Unidos de atentados terroristas.



"Esta no es la mejor manera de proteger a Estados Unidos o a ningún otro país en relación a las serias preocupaciones sobre posibles infiltraciones terroristas. No creo que es un modo efectivo de hacerlo, y considero que estas medidas deben ser eliminadas más temprano que tarde. Ese es mi llamado", señaló.



El titular de la ONU añadió que las medidas que discriminan en base a religión, etnia o nacionalidad "violan nuestros principios básicos y creo que no son efectivas para evitar que terroristas entren a Estados Unidos o a cualquier otro país".



Tal como había establecido en una declaración emitida ayer martes, Guterres apuntó que las sofisticadas organizaciones terroristas actuales no usarían a los refugiados o a inmigrantes de países en conflicto para infiltrar una nación que planeen atacar.



Los terroristas "vendrían con pasaportes de países desarrollados o creíbles, o emplearían gente que ha estado durante décadas en el país (que planean atacar)", de acuerdo con el ex primer ministro portugués.



Advirtió que tomar medidas que "esparcen el miedo y la ansiedad" ayudan solamente a detonar los mecanismos de reclutamiento de las organizaciones terroristas en el mundo.



Las declaraciones de Guterres hicieron eco de las opiniones de un grupo de expertos sobre derechos humanos de la ONU, quienes este miércoles asentaron que el veto firmado por Trump viola las obligaciones internacionales de Estados Unidos.



"Tal orden claramente discrimina con base en nacionalidad y conduce a una mayor estigmatización de las comunidades musulmanas", expresaron cinco relatores especiales de la ONU en un comunicado.



Los relatores que emitieron esta opinión son: sobre los migrantes, François Crépeau; sobre el racismo, Mutuma Ruteere; sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; sobre la tortura, Nils Melzer, y sobre la libertad de religión, Ahmed Shaheed.



La nueva política de Washington establece además que "las personas sean devueltas, sin evaluaciones individuales y procedimientos de asilo adecuados, a lugares donde corren el riesgo de ser sometidas a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", advirtieron.



Estas prácticas son contrarias a las leyes humanitarias internacionales que defienden el principio de no devolución.



"Esto es profundamente preocupante y además nos concierne que esas personas que viajen a Estados Unidos estén sujetas a detención por un período indefinido y luego sean deportadas", aseguraron los expertos en derechos humanos.



Asentaron que las medidas son un "gran revés" en el momento en que el mundo atraviesa "la mayor crisis de migración del mundo desde la Segunda Guerra Mundial".



Los expertos de la ONU destacaron que Estados Unidos está involucrado directamente en los conflictos de Iraq y Siria, por lo que su responsabilidad debe extenderse a ofrecer refugio a los que huyen de estos conflictos.