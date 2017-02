El Vaticano reitera preocupación por el muro de Trump

Aseguran que el Papa ''insiste en la capacidad de integración'' de los pueblos

CIUDAD DEL VATICANO (01/FEB/2017).- El Vaticano -en voz de uno de sus más altos funcionarios- volvió a expresar su preocupación por la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en su frontera con México.



Giovanni Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado (en práctica el "número tres" de la Santa Sede), en unas breves declaraciones ratificó que el Papa "insiste en la capacidad de integración" de los pueblos.



"Ciertamente existe preocupación porque nosotros somos mensajeros de otra cultura, aquella de la apertura", dijo el clérigo, en declaraciones a la Radio Vaticana.



"El Papa Francisco, de hecho, insiste en la capacidad de integrar aquellos que llegan en nuestra sociedad y cultura", añadió.



Esta preocupación ya había sido manifestada por el responsable de la sección vaticana que se ocupa de los inmigrantes, el cardenal Peter Turkson, presidente del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.



Al margen de un congreso en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, el purpurado deseó que otros países no quieran seguir el ejemplo de Donald Trump y constató el impacto global de su política migratoria.



"Nosotros deseamos que el muro no se construya pero conociendo a Trump quizá se hará. La Santa Sede está preocupada porque no afecta solo a la situación con México sino que manda una señal al mundo", indicó.



"No sólo Estados Unidos quiere construir muros contra los inmigrantes, también en Europa. Esperamos que (otros países) no sigan su ejemplo. Un presidente puede construir un muro pero llegará otro presidente que lo derribará", agregó.



Según pudo constatar Notimex, funcionarios del Vaticano se han mostrado preocupados e indignados por el anuncio del mandatario estadounidense. Además destacaron las declaraciones públicas sobre el tema de los obispos tanto de México como de la Unión Americana.



Por ahora la Santa Sede no ha manifestado una contundente declaración sobre el tema, en parte porque el mismo Papa aseguró -en una entrevista con el diario español El País- que mantendrá una cierta prudencia inicial antes de pronunciarse sobre la administración de Trump.