Trump mantendrá orden de Obama que protege a homosexuales

El presidente de EU continuará con la orden ejecutiva que los protege de discriminación cuando trabajan para el gobierno

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (31/ENE/2017).- El presidente Donald Trump mantendrá en vigor la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama, que prohíbe la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que trabajan para el gobierno federal.



"Reiteramos la intención del presidente de continuar haciendo cumplir la orden ejecutiva que protege a empleados de discriminación contra la comunidad LGBT cuando trabajan para el gobierno federal o como contratistas", dijo su vocero Sean Spicer.



La Casa Blanca dijo que Trump seguirá siendo respetuoso y solidario con los derechos de la comunidad LGBT, "tal como lo fue durante las elecciones".



"El presidente se enorgullece de haber sido el primer candidato republicano en mencionar a la comunidad LGBT en su discurso de aceptación de nominación, comprometiéndose a protegerla de la violencia y la opresión", indicó en un comunicado.



La determinación de Trump marcó una ruptura con la posición tradicional de los republicanos sobre los derechos de los homosexuales, incluyendo el vicepresidente Mike Pence, quien ha dejado en claro su oposición a reconocerles sus derechos.



Obama fue uno de los presidentes más activos en sus esfuerzos para igualar y proteger los derechos y oportunidades de la comunidad LGBT en Estados Unidos.



Bajo su presidencia, el Departamento de Defensa puso fin a una promisión para que las personas transgénero puedan servir de manera abierta en las fuerzas armadas de Estados Unidos sin temor a represalias.



Su gobierno implementó además guías para que las escuelas públicas a través del país faciliten a estudiantes transgénero el uso de instalaciones tales como baños, a partir del género con que éstos se identifican, y no el que aparece en su registro de nacimiento.



Obama puso también fin a la ley "No Preguntes, no Digas" que obligaba a homosexuales y lesbianas a servir en el ejército ocultando sus preferencias sexuales, so pena de ser expulsados en caso de transgredirla.