Seguridad de EU rechaza que exista ‘prohibición a musulmanes’

El secretario John Kelly señala que en los próximos 30 días se analizará el sistema migratorio

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (31/ENE/2017).- El secretario de Seguridad Nacional, general John Kelly, rechazó que la orden ejecutiva del presidente estadunidense Donald Trump sea una "prohibición a musulmanes", y buscó disipar versiones de que no tuvo conocimiento previo de la decisión.



"Esta no es una prohibición contra los musulmanes. La misión de Seguridad Nacional es salvaguardar al pueblo estadunidense, nuestros valores, y nuestra libertad religiosa es uno de nuestros valores más fundamentales y atesorados", señaló.



En su primer encuentro con periodistas, el general retirado señaló que Estados Unidos analizará en los siguientes 30 días las "debilidades y fortalezas" del sistema migratorio y ofrecerá a sus socios extranjeros un periodo de 60 días para cooperar.



"Evitando que los terroristas entren al país, podemos evitar que los ataques terroristas peguen a la patria", señaló.



Kelly rechazó versiones periodísticas de que se enteró de la orden ejecutiva volando de Miami a Washington, y aseguró que vio borradores del documento a lo largo de la semana.



Además, participaron abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la redacción de la ordenanza presidencial, dijo.



Rechazó la percepción de que la implementación de la medida fue resultado en un "caos", y sostuvo que el único problema que apreciaron los agentes migratorio fueron las manifestaciones populares en las terminales aéreas de Estados Unidos.



Durante las primeras 72 horas de la orden ejecutiva, Estados Unidos sometió a proceso de revisión a más de un millón de viajeros, la mitad de ellos extranjeros, explicó el director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan.



Del total, 721 personas fueron sujetas a detención migratoria, además mil 60 eran residentes legales permanentes.



Homan señaló que los residentes legales podrán abordar aviones con rumbo a Estados Unidos y serán entrevistados al llegar al país.



Agregó que las personas con doble nacionalidad serán procesadas con base en el pasaporte que presenten a las autoridades migratorias.



Por ejemplo, si un ciudadano de los siete países objeto del bloqueo, tiene doble nacionalidad y presenta además su pasaporte británico, será tratado como ciudadano de Reino Unido, y por lo tanto no sujeto a escrutinio especial, explicó.



Trump anunció el viernes nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.



Asimismo, suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo por tiempo indefinido la llegada de aquellos procedentes de Siria, y durante 90 días la de viajeros de siete países con población predominantemente musulmana: Irán, Iraq, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.