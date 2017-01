El NYT apunta a Stephen Bannon como ‘presidente de facto’

En una editorial, el diario neoyorquino alerta que el poder del ultraderechista se está multiplicando

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (31/ENE/2017).- El estratega en jefe de la Casa Blanca, Stephen Bannon, quien fundara el sitio de noticias de la ultraderecha Breitbart, se ha posicionado como el presidente de facto del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, alertó el diario The New York Times.



En un editorial publicado este martes, el diario apuntó que "Bannon se está posicionando no sólo como un Svengali (un poderoso consejero), sino como el presidente de facto".



El poder de Bannon fue multiplicado luego de que Trump tomara la decisión sin precedentes de nombrarlo al Consejo de Seguridad Nacional, junto con los secretarios de Estado y de Defensa y algunos otros altos funcionarios.



Asimismo, Trump designó a Bannon al Comité de directores del Consejo de Seguridad Nacional, que incluye a la mayoría de estos altos funcionarios militares y que se reúne con mucha más frecuencia.



Al mismo tiempo, Trump redujo la calificación de dos altos funcionarios de seguridad nacional, el del presidente del Estado Mayor Conjunto, un papel que ahora tiene el general Joseph Dunford, y el del director de inteligencia nacional, Dan Coats.



Los movimientos apuntan a que Trump está "politizando el proceso para las decisiones de seguridad nacional" al incluir a un hombre que creó una plataforma para incitar a la ultraderecha de Estados Unidos con falsos rumores y prejuicios racistas.



"Nunca hemos presenciado a un asistente político moverse tan descaradamente para consolidar el poder como Stephen Bannon, ni hemos visto a uno que haga tanto daño y tan rápidamente a la popularidad de su jefe putativo o a sus pretensiones de competencia", asentó el Times.



El diario destacó que la velocidad con que Trump se ha movido para alienar a los mexicanos (al declarar que pagarían por un muro fronterizo), los judíos (al menospreciar su experiencia única del Holocausto) y a los musulmanes es "impresionante", y que tras esas decisiones está Bannon.



Asimismo, al otorgarle a Bannon un papel oficial en la formulación de la política de seguridad nacional, Trump no sólo ha roto con la tradición sino que ha asumido el riesgo de politizar la seguridad nacional o de dar la impresión de hacerlo, consideró el Times.



La reacción pública que ha habido luego del veto a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, que Bannon impulsó sin consultar a otros funcionarios, ha hecho que el presidente no parezca audaz, sino "simplemente incompetente", manifestó el diario.



"Los primeros espasmos de la política de Trump han proporcionado pruebas suficientes de que necesita asesores que puedan pensar estratégicamente y sopesar las consecuencias de segundo y tercer orden más allá de los inmediatos efectos políticos internos", declaró el editorial.



El consejo editorial del Times se preguntó si en una crisis que involucre a China en el mar de China Meridional o a Rusia en Ucrania, Trump consultará a su "principal provocador político, Bannon, con su afición por hacer explotar las cosas" o a consejeros más experimentados de su gobierno.