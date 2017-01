El ex presidente George H.W. Bush es dado de alta

El vocero del ex mandatario de EU dice que éste ya se encuentra en su casa

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS (30/ENE/2017).- El ex presidente George H. W. Bush fue dado de alta por médicos del Hospital Metodista en Houston, Texas, luego de permanecer internado dos semanas aquejado de dificultades para respirar a causa de una neumonía.



"Feliz de informar que @GeorgeHWBush fue dado hoy de alta del @MethodistHosp. Él aprecia profundamente las oraciones de todos y los buenos deseos", informó el vocero de Bush, Jim McGrath, a través de un mensaje en Twitter.



"Ahora está descansando en su casa, agradecido con los médicos y enfermeras por su excelente atención", agregó.



El ex mandatario de 92 años de edad, fue hospitalizado el pasado 14 de enero debido a que tenía dificultades para respirar.



Durante su estancia en el hospital, su esposa, la ex primera dama Bárbara Bush también fue internada durante varios días aquejada de una bronquitis y fue dada de alta el pasado 23 de enero.



Bush, quien fue vicepresidente por dos períodos durante la presidencia de Ronald Reagan, ocupó la Casa Blanca entre 1989-1993.