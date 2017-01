Premios Nobel condenan acciones migratorias de Trump

Aseguran que la orden ejecutiva es discriminatoria porque se enfoca injustamente en un amplio grupo de inmigrantes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (28/ENE/2017).- Un amplio número de galardonados del premio Nobel, empresarios y legisladores condenaron las acciones ejecutivas migratorias del presidente Donald Trump, que calificaron como injustas, discriminatorias y lesivas al interés nacional.



La implementación de las acciones ejecutivas de Trump detonó las primeras manifestaciones en su contra en Nueva York y el inicio de la primera demanda legal para frenarlas por parte de organizaciones de defensa de los derechos civiles.



"La orden ejecutiva es discriminatoria porque se enfoca injustamente a un amplio grupo de inmigrantes y no inmigrantes sobre la base de sus países de origen", señaló una carta firmada por decenas de premios Nobel.



Los académicos consideraron que las prohibiciones decretadas por Trump afectan la seguridad nacional, por lo que le hicieron un llamado para reconsiderarlas.



Legisladores demócratas se sumaron a la condena y algunos de ellos acudieron personalmente el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York para solidarizarse con el primer grupo de 11 inmigrantes detenidos por autoridades migratorias.



Entre los detenidos estaba Hameed Khalid Darwees, quien trabajó para el gobierno estadounidense en Iraq durante 10 años y recibió su estatus de refugiado al comprobarse que su familia estaba siendo hostigada. Después de 16 horas de cautiverio, el iraquí fue liberado.



"Esto no debe ser, esto no debe pasar en Estados Unidos, cuántas veces vamos a regresar aquí a ayudar a un individuo que ayudó al gobierno estadounidense (...) vamos a combatir esto en todo momento, en cualquier lugar", dijo la legisladora demócrata Nydia Velázquez.



A raíz de la detención de los 11 migrantes, abogados del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) impugnaron la constitucionalidad de las acciones ejecutivas de Trump y pidieron a los tribunales que las medidas sean suspendidas.



El recurso legal fue interpuesto con un enfoque generalizado, de tal manera que representaría los derechos de todos los refugiados inmigrantes que sean detenidos en los puertos de entrada del país, tras la emisión de las órdenes ejecutivas.



A pesar de las reacciones a sus órdenes ejecutivas, el mandatario estadounidense afirmó que todo estaba "funcionando muy bien".



"No es una prohibición a los musulmanes, pero estamos totalmente preparados, está funcionando muy bien. Lo vieron en el aeropuerto, en todas partes, está funcionando bien y vamos a tener una prohibición muy estricta e inspecciones extremas", sostuvo Trump.



La víspera, Trump anunció nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos, a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.



Asimismo, suspendió por 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de aquellos procedentes de Siria y durante 90 días la de ciudadanos de siete países con población predominantemente musulmana: Irán, Iraq, Libia, Somalia, Yemen y Sudán.



En este marco, el gigante de internet, Google, criticó las órdenes ejecutivas migratorias del presidente Trump, no sólo por el impacto sobre sus trabajadores, sino por su efecto en la contratación de talento extranjero.



"Estamos molestos por el impacto de cualquier propuesta que pudiera imponer restricciones a los 'googlers' y sus familias o que pudieran crear barreras para atraer talento a los Estados Unidos", señaló el presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, originario de India.



Al menos 187 empleados de la empresa podrían ser afectados a raíz de la orden ejecutiva que bloqueó el acceso a Estados Unidos a inmigrantes de Siria, Irán, Iraq, Libia, Somalia, Yemen y Sudán.



Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de la red social Facebook, criticó también la víspera las órdenes ejecutivas del jefe de la Casa Blanca.



"Como muchos de ustedes, estoy preocupado por el impacto de estas recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump. Necesitamos mantener al país seguro, pero enfocándonos en la gente que representa una amenaza", aseveró Zuckerberg.



Un funcionario de la Casa Blanca explicó que incluso las personas con "green card" o tarjeta de residencia procedentes de los países incluidos en la orden ejecutiva deberán hacer una visita consular antes de viajar de regreso a Estados Unidos.



La Casa Blanca aún no aclara el procedimiento para los viajeros de los siete países que ya se encuentran en tránsito hacia Estados Unidos.



Sobre la reacción de Irán, de prohibir la entrada a estadunidenses, el funcionario de la Casa Blanca señaló que si el gobierno iraní actúa bajo un criterio de reciprocidad, eso quiere decir que analizará caso por caso, como lo hace Estados Unidos.