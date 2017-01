Malala critica prohibición de Trump a la entrada de refugiados

La premio Nobel de la Paz califica la medida como un acto de ''discriminación''

LONDRES, INGLATERRA (28/ENE/2017).- La premio Nobel de la Paz Malala Yusufzai criticó duramente la decisión del presidente estadunidense Donald Trump, de impedir la entrada de refugiados en el país, la cual calificó como un acto de "discriminación" por el que "América ha dado la espalda a su historia".



"Me rompe el corazón que hoy, el presidente Trump haya cerrado la puerta a niños, madres y padres que huyen de la violencia y la guerra", escribió la activista paquistaní en su página de Facebook.



"Me rompe el corazón que América (Estados Unidos)haya dado la espalda a su orgullosa historia de bienvenidas a refugiados e inmigrantes, quienes ayudaron a construir su país, listos para trabajar duro a cambio de una oportunidad justa para empezar una nueva vida".



La víspera, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende la entrada a Estados Unidos de refugiados y de los ciudadanos de ciertos países musulmanes, con el fin de impedir que los terroristas islámicos entren en el país.



De acuerdo con la orden ejecutiva, se prohibirá el ingreso total de refugiados por un espacio de 120 días para que las autoridades estadunidenses revisen las solicitudes y el proceso de adjudicación de asilo.



Asimismo, se suspenderá el ingreso de aquellos provenientes de Siria, y habrá una prohibición de 90 días sobre la inmigración proveniente de siete países con población predominantemente musulmana: Irán, Iraq, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.



La orden suspende indefinidamente la entrada de cualquier ciudadano sirio como refugiado al entender que "va en detrimento de los intereses de Estados Unidos".



"Me rompe el corazón que los niños refugiados de Siria que han padecido seis años de guerra sin tener culpa de nada, ahora sean señalados en un acto de discriminación", señaló Malala.



"En esta hora de incertidumbre y turbulencias en el mundo, pide al presidente Trump que no de la espalda a los niños y a las familias más indefensas del mundo", concluyó la activista paquistaní.



En tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para la Migración (OIM) pidieron este sábado al presidente Trump que reconsidere su decisión de impedir la entrada de refugiados a Estados Unidos.



"ACNUR y la OIM matienen su esperanza de que Estados Unidos continúe con su importante papel de liderazgo y larga tradición de proteger a las personas que huyen de conflictos y la persecución", señalaron.