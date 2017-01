EU debe reparar daño a relación con México: prensa

El diario The Washington Post hace un llamado de atención al equipo del presidente Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/ENE/2017).- El diario The Washington Post hizo este viernes un llamado al equipo del presidente Donald Trump a acercarse a México para reparar el daño causado en la relación bilateral por la exigencia de pagar el muro y los planes de un impuesto fronterizo.



En su principal editorial institucional titulado "Una Guerra Comercial Que No Necesitamos", el influyente matutino sostuvo que Estados Unidos no puede darse el lujo de enfrascarse en una guerra comercial innecesaria con su vecino del sur.



"Le tomó a Estados Unidos casi una década recuperarse del caos económico de la última recesión. Una guerra comercial destructora de la riqueza con uno de los socios más cercanos de Estados Unidos amenazaría esa anhelada recuperación", advirtió.



The Washington Post recordó que después de años de integración económica, Estados Unidos y México han establecido una relación económica y comercial mutuamente valiosa que asciende a más de 1.4 millones de dólares al día.



Asimismo resaltó que México es el segundo mercado para las exportaciones de Estados Unidos y que el comercio bilateral crea riqueza para ambas naciones, así como para empresas, trabajadores y consumidores.



"Todos los cuales serían perjudicados por una guerra comercial", insistió.



The Washington Post destacó que México se ha convertido en un socio valioso en promover valores liberales, habiendo institucionalizado la democracia multipartidista y acelerado las reformas económicas dentro de sus fronteras.



"En deferencia esta relación mutuamente beneficiosa, el presidente mexicano Enrique peña Nieto ha evitado la provocación para tratar de llevarse con el señor Trump. Lo invitó a un encuentro en la ciudad México el año pasado", recordó.



En ese sentido, el diario deploró que el presidente de Estados Unidos "haya colocado un cartucho de dinamita bajo una estructura que líderes de varios partidos en ambas naciones han construido cuidadosamente durante décadas".



"(Trump) anunció primero esta semana que intentaba proceder con la construcción de un costoso y necesario muro fronterizo, cumpliendo una promesa de campaña basada en un mal entendimiento tanto de la inmigración ilegal como de la manera de lidiar con ella", apuntó.



"La humillación fue demasiada para soportar por el señor Peña Nieto, quien enfrenta entendibles presiones políticas en casa. El presidente mexicano canceló una reunión prevista con el señor Trump", indicó.



El diario lamentó igualmente la idea sugerida por el portavoz de la Casa Blanca, en el sentido de que un impuesto a México podría pagar la construcción del muro en la frontera.



"Dependiendo de su diseño, el impuesto podría sin duda dañar a México. Pero también probablemente actuaría como un impuesto sobre los consumidores estadunidenses de bienes mexicanos", señaló.



"Es decir, los consumidores estadunidenses pagarían por el muro pagando más altos precios de tomates cultivados en México, ropa confeccionado en México y carros hechos en México", finalizó.