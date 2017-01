Ordenan primera detención por el caso Odebrecht en Venezuela

Varios países latinoamericanos comienzan investigaciones en torno a la firma

CARACAS, VENEZUELA (27/ENE/2017).- Los casos de corrupción de la constructora Odebrecht han brincado las fronteras y algunos países han comenzado a tomar cartas en el asunto, como es el caso de Venezuela, donde el Ministerio Público solicitó ya una orden de aprehensión contra una persona —sin mencionar su nombre— supuestamente vinculada al escándalo de sobornos.

“Se requirió que (la persona) sea incorporada al código rojo de Interpol, en caso de que se encuentre fuera del país”, detalló la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Agregó que el Ministerio Público citó a varias personas en calidad de testigos y que solicitó a las autoridades de Suiza una copia certificada del listado de venezolanos que presuntamente recibieron depósitos en entidades bancarias de ese país por parte de la constructora brasileña.

El caso tuvo ayer eco en Colombia, cuando el partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra dos ex ministras al parecer implicadas. se trata de las ex titulares de Transporte, Cecilia Álvarez Correa (2012-2014), y de Educación, Gina Parody (2014-2016), quienes son pareja, serán denunciadas por el delito de tráfico de influencias.

En Panamá y República Dominicana también han abierto carpetas de investigación relacionadas con la constructora, mientras que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, señaló el amrtes pasado que Odebrecht “se tiene que ir” del país, ya “lamentablemente tiene esta tara (defecto) de la corrupción”.