Alcalde de Houston desafía a Trump; mantendrá apoyo a migrantes

'La Policía de Houston no es el Servicio de Inmigración y no hacemos perfil (racial)', asegura Sylvester Turner

TEXAS, ESTADOS UNIDOS (26/ENE/2017).- El alcalde de Houston, Texas, Sylvester Turner, desafío hoy las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump en materia de migración, al declarar que esa ciudad da cobijo a los inmigrantes y valora y aprecia la diversidad.



Trump firmó el miércoles órdenes para construir un muro en la frontera con México y eliminar fondos a las denominadas "ciudades santuario", donde los inmigrantes sin documentos tienen ciertos beneficios.



"Yo sé que hay muchas familias y niños que ahora temen y se preocupan por lo que les puede suceder", dijo Turner en un comunicado. "Quiero que sepan que Houston es, y siempre ha sido, una ciudad acogedora, donde valoramos y apreciamos la diversidad", recalcó.



"La Policía de Houston no es el Servicio de Inmigración y no hacemos perfil (racial). No vamos a empezar a hacer perfiles para determinar si están aquí ilegalmente, no ha sucedido con alcaldes anteriores y no ocurrirá bajo mi administración", aseguró Turner.



"Vamos a ser muy solidarios con las personas que están en nuestra ciudad y están cumpliendo con las reglas y directrices", señaló.



La posición del alcalde, de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, contraviene la orden emitida por Trump el miércoles y se opone también a la política del gobernador de Texas, Greg Abbott, que amenazó con imponer sanciones a los gobiernos locales que adopten políticas de "ciudades santuario".



El alcalde de Houston es uno de decenas más de autoridades locales que en las últimas 24 horas se han revelado a la orden ejecutiva de Trump contra "ciudades santuario", como Boston, Chicago y Nueva York.