Podrían morir 90 mil niños en Nigeria por desnutrición: Unicef

El organismo asegura que la falta de fondos y la inseguridad de la zona les impide ayudar a los niños

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- Casi cien mil niños están en riesgo de morir de hambre este año en Nigeria tras la violencia causada por el grupo terrorista Boko Haram, estimó la Unicef.



La agencia de la niñez de la ONU lo califica como la crisis humanitaria menos atendida, puesto que la organización terrorista ha dejado a 400 mil niños con una severa desnutrición tras huir de sus hogares en Nigeria.



La Unicef advirtió que 90 mil menores podrían morir en los próximos 12 meses de desnutrición severa, es decir más de 240 muertes diarias, a menos que la comunidad internacional actúe.



Doune Porter, encargada de comunicaciones de Nigeria para la Unicef, le dijo al periódico británico The Indpendent que la falta de fondos y la inseguridad de la zona les impiden ayudar a los niños.



"Si la situación continúa, estimamos que uno de cada cinco de estos niños, es decir 90 mil, morirán este año."



"La desnutrición aguda es extremadamente peligrosa para los niños, los hace nueve veces más propensos a morir de padecimientos comunes como diarrea" precisó Porter. "En esta crisis hay niños muriendo de hambre y no podemos ayudarlos si no tenemos los fondos."



En 2016 la solicitud de financiación humanitaria de la ONU para la región fue de 739 millones de dólares y sólo se recibió el 53% de la cantidad. Para este año, estiman que se necesitarán más de mil millones de dólares.



La agencia de la ONU invita a la comunidad internacional a ofrecer su ayuda en una conferencia que se celebrará el próximo 24 de febrero en Oslo para abordar los problemas en la región del lago Chad, que comprende el noreste de Nigeria y territorios de varios países vecinos como Chad, Níger y Camerún.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA