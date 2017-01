América Latina debe reforzar unidad ante panorama adverso: Celac

Señalan que deben apostar por la competencia económica de sus naciones para ser más fuertes

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA (24/ENE/2017).- Los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) deben enfrentar unidos el panorama mundial adverso, afirmó hoy el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al inaugurar la cumbre del organismo.



En América Latina y el Caribe debemos "apostar por la complementación económica de nuestras naciones para ser más fuertes en el escenario global", afirmó Medina al referirse a las políticas comerciales y migratorias del nuevo presidente estadounidense Donald Trump.



"No podemos seguir buscando fuera de nuestra región culpables ni salvadores. Es hora de buscar soluciones latinoamericanas y caribeñas a problemas latinoamericanos y caribeños", señaló al resaltar la importancia de la unidad regional que impulsa la Celac .



Ante presidentes y representantes de los 33 países del organismo, Medina recordó que existen 164 tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales entre naciones integrantes de la Celac, los cuales "nos han abierto muchas puertas y traído múltiples beneficios".



Calificó como incoherente que Estados Unidos y Europa, tras décadas de impulsar la apertura y la globalización, ahora abandonen estas políticas con la llegada de Trump a la Casa Blanca y la salida británica de la Unión Europea (UE).



En su calidad de presidente Pro Témpore de la Celac, Medina advirtió que "el mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado solo ha servido para generar pobreza".



Reconoció que "cuando (los dominicanos) asumimos en 2016 la Presidencia de la Celac, no previmos los vaivenes que tendría el mundo. Pensamos que el libre comercio continuaría siendo una tendencia en un mundo cada vez más globalizado".



Sin embargo, expresó su confianza en que los 33 países de la Celac, con una población conjunta de 614 millones de habitantes, tendrán la capacidad para "navegar con éxito en estos tiempos difíciles".



"Debemos preservar las bondades de un mundo interconectado. No es tiempo de aislarnos e ir hacia atrás, sino de profundizar nuestros lazos para avanzar", manifestó al destacar que la responsabilidad de la Celac es "velar siempre por los intereses de nuestros pueblos".



Aseguró que "para los dilemas, la Celac es la respuesta", facilitando el comercio para crear millones de empleos en la región y apoyando a los millones de jóvenes brillantes de Latinoamérica y el Caribe que solo esperan una oportunidad para mostrar su talento y sobresalir.



La Celac "debe ser nuestro cuartel general (...). Es en esta alianza de pueblos, en esta comunidad de hermanos, donde debemos encontrar las ideas, los caminos, las acciones y la voluntad política para hacer realidad el destino histórico de América latina y el Caribe", apuntó.