George H. W. Bush sale de cuidados intensivos

Bush sale de la Unidad de Cuidados Intensivos, pero permanecerá internado en el hospital por ahora

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS (23/ENE/2017).- El ex presidente George H. W. Bush permanece internado en el Hospital Metodista en Houston, pero continúa mejorando de una neumonía, mientras su esposa Bárbara Bush fue dada de alta hoy tras recuperarse de una bronquitis.



La doctora Amy Mynderse informó en rueda de prensa que la ex primera dama se había recuperado de una bronquitis viral y había sido dada de alta la mañana de este lunes.



En tanto, el ex presidente Bush salió este lunes de la Unidad de Cuidados Intensivos pero permanecerá internado en el hospital por ahora, dijo su médico Clint Doerr, en la misma conferencia de prensa.



Bush de 92 años de edad fue hospitalizado la semana pasada al presentar problemas para respirar como consecuencia de una neumonía.



Días después, la ex primera dama de 91 años de edad, fue conducida también al Hospital Metodista de Houston para atenderse de bronquitis.



Tanto el ex presidente, como su esposa han sido hospitalizados múltiples veces a lo largo de la ultima década, por males relacionados con su avanzada edad.



En julio de 2015, Bush sufrió también una caída en su residencia veraniega en Kennebunkport, Maine, y se rompió una vértebra en su cuello.