Miles se unen en Europa a Marcha de las Mujeres contra Trump

En Berlín, Roma, Milán, Barcelona y París se han registrado gigantescas protestas pacíficas en contra del presidente de EU

MADRID, ESPAÑA (21/ENE/2017).- Miles de personas protestaron hoy en varias ciudades europeas en el marco de la Marcha de las Mujeres contra el presidente estadounidense Donald Trump, y se prevé que el número de manifestantes llegue al final del día a más de 2.5 millones.



De Londres a Berlín, Roma, Milán, Barcelona y París, se han registrado protestas pacíficas en contra de Trump, apenas un día después de que asumiera la Presidencia de Estados Unidos, y tras otra jornada de protestas que dejó al menos 200 detenidos.



La convocatoria fue lanzada por la abogada Teresa Shook, de Hawai, que llamó a las mujeres estadounidenses a protestar contra Trump, pero en pocas horas tuvo eco internacional y este sábado salieron a manifestarse cientos de miles de mujeres, hombres y niños.



En Washington se registra la mayor concentración, estimada ya en más de 500 mil personas que forman inmensos "ríos rosas", debido a que los participantes llevan gorros de ese color como símbolo de la protesta.



En Milán, en el norte de Italia, cientos de mujeres estadounidenses e italianas se concentraron en la Plaza de la Scala, frente a la sede del gobierno, con pancartas con frases como "Amor, no odio", o "Fuera Trump", reportó la agencia de noticias ANSA.



Una de las participantes dijo a la agencia que se encontraba en la plaza "para luchar contra la discriminación, y por los derechos de las minorías que Trump pisotea".



En Roma, frente al Pantheon, se concentraron cientos de mujeres para protestar contra la injusticia y la intolerancia que ha mostrado Trump, reportó el periódico La Repubblica.



"Esta manifestación es 'hermana' de la que se realiza en Washington, tras la asunción de Trump. Queremos representar nuestros valores que hoy están amenazados. Proteger nuestros derechos como mujeres y ciudadanos que creen en la democracia", dijo una de las organizadoras.



En España, en ciudades como Madrid y Barcelona se reunieron unas 700 mujeres que gritaban "Fuera Trump", o "El próximo muro será en la Casa Blanca".



En la capital española la protesta se llevó a cabo enfrente de las instalaciones de la embajada de Estados Unidos y participaron no solo ciudadanos españoles, sino también estadounidenses.



El periódico El Mundo reportó que en ciudades de Australia y Nueva Zelanda también ser realizaron varias Marchas de las Mujeres que congregaron a miles de personas en Sydney, Melbourne, Wellington o Auckland para expresar su rechazo al mandatario estadounidense.



En Berlín, Alemania, cientos de personas se unieron a las protestas con pancartas como "Soy feminista", "Si no hay justicia, no hay paz", en la céntrica Plaza de París, en la que se encuentra la puerta de Brandenburgo, indicó el diario.



En Londres, miles de personas se unieron a la Marcha de las Mujeres contra las políticas de Trump, convocada por organizaciones no gubernamentales.



Niños, profesionistas, amas de casa y hombres se unieron a la marcha global con consignas en contra de las políticas racistas, así como de la construcción de muros bajo el lema "Construyamos puentes no muros".



Los manifestantes partieron de la embajada de Estados Unidos en el centro de Londres, hacia la icónica Plaza de Trafalgar, donde se realizó un mitin al que asistieron políticos del opositor Partido Laborista y el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan.



Un grupo de mexicanos se unió a la marcha contra las políticas de Trump que son consideradas como una amenaza para las mujeres, los derechos humanos y la migración.



En Francia en ciudades como París, Marsella, Lyon, Montpellier, Burdeos y Estrasburgo protestaron unas siete mil personas en contra de Trump.



Las manifestaciones globales tienen como objetivo protestar contra las posiciones que ha expresado Trump en contra de las minorías, de los inmigrantes y en especial de las mujeres, de quienes ha dicho que "puede hacer con ellas lo que quiera".



La Marcha de las Mujeres tomó como símbolo un gorro rosa con orejas de gato, denominado en inglés "pussy hats", en referencia al eufemismo "pussy" para referirse a los genitales femeninos, en alusión desafiante a declaraciones de Trump difundidas en su campaña.



"Cuando eres una estrella, (las mujeres) te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras", dijo Trump en esas declaraciones, en las que presumió de tocar a las mujeres donde él quisiera.



La iniciativa de los gorros rosas rosa fue hecha por dos jóvenes de California que propusieron elaborar un millón de "pussy hats", como un símbolo de protesta contra Trump y una manera de reiterar el respeto a los derechos de las mujeres.