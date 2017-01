Promete devolver el poder al 'pueblo'

El discurso de Trump aumenta inquietud entre inmigrantes, sobre todo tras firmar los primeros acuerdos para construir el muro y cumplir su promesa de deportaciones

ESTADOS UNIDOS (21/ENE/2017).- El discurso de investidura de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos aumentó el desasosiego que ya sienten algunos inmigrantes desde que el magnate inmobiliario ganó las elecciones. Sobre todo por su mensaje calificado como populista, nacionalista o proteccionista: primero Estados Unidos, luego Estados Unidos.

Algunos hispanos, como la mexicana Alma Reyes, dijeron sentir inquietud tras escuchar palabras que les recordaron a las dichas durante la campaña electoral, en la que Trump habló de deportar a inmigrantes sin autorización y fue criticado por lo que muchos consideraron una retórica discriminatoria hacia minorías.

“Lo que más me atemoriza es lo que dijo que dará empleos a los estadounidenses. Entonces él piensa que se los quitamos”, comentó Reyes, de 55 años, residente de Manhattan.

Contemplando a la multitud en el National Mall de Washington, Trump prometió alentar un “nuevo orgullo nacional” y proteger las fronteras de Estados Unidos, además de favorecer el proteccionismo comercial. También acentuó que cada decisión sobre impuestos, inmigración o relaciones internacionales “se tomará para beneficio de los trabajadores estadounidenses y las familias estadounidenses”.

En Brooklyn, Norberta Díaz comentó que pudo ver el discurso en el televisor del comedor de los almacenes de la cadena de tiendas de ropa Marshalls, donde trabaja. “Me sentí como una intrusa escuchándolo. Lo escuché con tristeza. Fue un discurso muy diferente a los de (Barack) Obama, que nos abría las puertas”.

En Miami, Natalia Jaramillo, una inmigrante colombiana de 39 años que llegó a Estados Unidos en 2008 y es ciudadana desde 2016, subrayó que no pudo terminar de ver el discurso por el miedo que le provocó. “Me dio pavor escuchar un líder hablando de esa manera. Me da miedo porque siento que esa idea de nación no me incluye a mí. (Trump) está prometiendo un patriotismo y un nacionalismo identificado con grupos blancos, que no va a unir a un país sino dividirlo más”.

La investidura de Trump atrajo a una gran multitud a la capital que celebró la llegada del nuevo presidente, pero también provocó el rechazo de muchos otros. Más de 60 legisladores se negaron a asistir a la ceremonia a la sombra del Capitolio.

El nuevo mandatario no mencionó a México en su discurso ni el muro que prometió construir en la frontera con ese país.

Por su parte, los demócratas advirtieron al nuevo presidente que le plantaran cara desde el Congreso si trata de dañar a la comunidad inmigrante, a la que prometieron proteger con “uñas y dientes”. “Le urjo al presidente a que reconozca nuestro valor, como lo reconocieron otros presidentes republicanos, y trabaje con nosotros para crear un sistema migratorio humano que realmente beneficie a todos”, dijo la congresista Norma Torres, representante de un Distrito de California.

Donald Trump mandó un mensaje claro en su discurso de investidura: que va a devolver el poder al “pueblo”, para que los “olvidados” dejen de serlo, y que antepondrá los intereses del país en “todas las decisiones” que tome.

“A partir de este día, va a ser solo Estados Unidos primero. Estados Unidos primero. Todas las decisiones sobre comercio, impuestos, inmigración y asuntos exteriores se harán para beneficiar a los trabajadores y a las familias estadounidenses”.

VOCES

1. “Seguiremos dos reglas sencillas: Compren cosas estadounidenses y contraten estadounidenses”.

2. “Debemos defendernos de la gente, de los ataques de otros países que se llevan nuestros productos, destruyen nuestras fábricas y atacan nuestros empleos”.

3. “Es muy importante recordar algo que nuestros soldados no olvidan: No importa que seamos negros, cafés o blancos, todos sangramos color rojo, el color de los patriotas”.

4. “Hoy no nada más estamos transfiriendo poderes de una administración a otra o de un partido a otro, sino estamos sosteniendo el poder de Washington y regresándolo a ustedes… el pueblo”.

5. “El 20 de enero de 2017 se recordará como el día en que el pueblo se convirtió en el dirigente de este país una vez más”.

6. “Ya no aceptaremos a políticos que hablen sin actuar, se quejen y no hagan nada al respecto”.

7. “Hemos enriquecido a industrias extranjeras a expensas de la industria estadounidense… hemos subsidiado ejércitos foráneos, mientras que hemos permitido que nuestro propio ejército se vaya descomponiendo”.

8. “Hemos defendido fronteras ajenas, mientras que reusamos defender las propias”.

9. “Buscaremos amistad con naciones del mundo, pero lo haremos con la compresión de que es el derecho de cada país establecer primero sus propios intereses”.

10. “Reforzaremos todas las alianzas… y uniremos al mundo civilizado contra terrorismo islámico, que erradicaremos completamente de la faz de esta Tierra”.

SE DESPIDE

No es un punto final: Obama

Barack Obama dejó la presidencia con un mensaje de gratitud para los estadounidenses y un pedido a sus partidarios a no ser desanimados por la juramentación de Donald Trump.

“Ustedes demostraron el poder de la esperanza”, destacó antes de salir de Washington.

En un discurso de despedida que ofreció en la Base Aérea Andrews antes de abordar al avión presidencial por última vez, comentó que en sus ocho años había enfrentado el escepticismo de personas “que no pensaban que pudiéramos lograrlo”.

Subrayó que sus partidarios habían trascendido los obstáculos representados por los poderes políticos establecidos al encontrar lazos de unidad con estadounidenses de todos los sectores. “Ese tipo de fortaleza es esperanza ante las dificultades”.

Después, con una amplia sonrisa, dijo adiós a unas mil 800 personas que se congregaron para despedirse de él. Se detuvo para abrazar y estrechar las manos de miembros de su personal y de las fuerzas armadas que sirvieron bajo su presidencia.

Su último día en el cargo empezó como cualquier otro: en la Casa Blanca con su familia. Pero para media mañana, Obama y su esposa estaban recibiendo a Trump y a la primera dama Melania Trump en la residencia presidencial, para luego acompañarlos al Capitolio para la juramentación de Trump.

Si Obama sentía amargura por la victoria de Trump, no lo mostró. Le escribió una nota de bienvenida a Trump y la dejó en la Oficina Oval, y sonrió parado junto al nuevo presidente durante la juramentación.

“No es un punto final, es una coma en la historia continua de construir a Estados Unidos”.

Trump, también, evitó negatividad sobre el hombre cuya ciudadanía alguna vez cuestionó.

“Estamos agradecidos con el presidente Obama y la primera dama Michelle Obama por su graciosa ayuda en esta transición”, dijo Trump en su discurso. “Han sido magníficos”.

Obama y su esposa abordaron un helicóptero hasta la base aérea para hablar con partidarios en el hangar. Obama y su familia viajaban a Palm Springs, California, donde tendrán sus primeras vacaciones como ciudadanos privados. La familia alquiló una casa en la que planean vivir hasta que Sasha, la hija menor, concluya la escuela secundaria.

“Sí, lo hicimos”, finalizó el ex presidente Obama. “Sí podemos”.

La diferencia

Un número mucho menor de personas acudieron el viernes a la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump, que las que estuvieron presentes en la juramentación de su predecesor hace ocho años.

Durante la investidura del presidente Barack Obama en enero de 2009 hay una multitud desde la fachada Oeste del Capitolio hasta el Monumento a Washington. Las fotografías tomadas desde el mismo punto el viernes permiten ver grandes áreas vacías en ese mismo complejo de monumentos.

A lo largo del desfile de investidura también hubo multitudes de menor tamaño y tribunas semivacías.

La cantidad de pasajeros en el sistema de transporte subterráneo de Washington no llegó a igualar a la de ceremonias de juramentación recientes. Hasta las 11:00 de la mañana se habían realizado 193 mil viajes, pero a la misma hora hace ocho años se habían efectuado 513 mil.

Esquiva el peso el primer día de Donald Trump

El mensaje del nuevo presidente de Estados Unidos no impactó a la moneda nacional, que cerró en 21.90 pesos en ventanilla

En el marco de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y contra lo esperado por los mercados, el dólar se debilitó frente a la mayoría de las divisas a nivel internacional, incluido el peso mexicano, que hasta el momento se encuentra entre los que registran las mayores ganancias.

El dólar al menudeo terminó vendiéndose a 21.90 pesos en la ventanilla de los bancos, 35 centavos (1.57%) por debajo del cierre del jueves.

El mercado traía como descontado un discurso bastante fuerte en materia de proteccionismo, pero finalmente fue un discurso breve de 20 minutos, enfocado más bien en la situación de la economía de Estados Unidos, lo que le quitó presión al tipo de cambio no sólo de México sino de todo el mundo, explicó Cesar Elías, analista de mercado cambiario de banco Multiva.

“Tenemos una apreciación importante de la lira turca, de 1.60%; el peso colombiano que se aprecia 0.90%; el peso chileno, 0.60%; el real brasileño, que se aprecia 0.77%... aunque cabe destacar que la moneda que más se apreció fue el peso mexicano, porque fue la que más sufrió presiones por parte de Donald Trump”, agregó el especialista.

El dólar al mayoreo frente a la divisa mexicana cerró la jornada ofreciéndose en 21.58 pesos en los mercados internacionales, 36 centavos (1.65%) menos que la sesión anterior.

Pese a ello, se estima que el tipo de cambio alcance nuevos máximos históricos debido a que el peso seguirá sensible a las acciones y comentarios del presidente estadounidense, además de que los fundamentales macroeconómicos de México se han deteriorado, apuntando una depreciación del peso con mayor probabilidad, advirtió Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.

“Creo que es un respiro momentáneo, de la mano del discurso de Donald Trump, creo que es un respiro de corto plazo, y a final de cuentas conforme tengamos mayor información de Trump y comentarios en torno a la parte de lo que vaya a ser con México, regresaremos a ver presiones sobre el peso mexicano”, concluyó Cesar Elías.

Por su parte, del 6 al 20 de enero de 2017, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumuló una ganancia de 0.32%, a pesar de la incertidumbre por la toma de posesión de Trump.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Chavismo a la americana…”

Santiago Escobar (politólogo)

El Gobierno de Trump impondrá un estilo definido como “chavismo a la americana”, aseguró el politólogo chileno Santiago Escobar. Aseveró que “la anticipación mediática de Trump al usar el Twitter para influir decisiones de inversión de una planta industrial en México, no debe ser interpretada como un signo de revolución en la modernidad o capacidad decisoria ante los complejos problemas del mundo global. Es una casuística que puede crear ilusiones o satisfacer expectativas culturales de pueblos pequeños como Winterset, en Iowa”.

“Al fin y al cabo, el Medio Oeste, donde (Trump) ganó ampliamente, no parece tener otra historia que la que viene de películas como ‘Los Puentes de Madison’ ni más identidad que ser coterráneos de John Wayne, nacido en Winterset”.

Apuntó que “el relato político del nuevo presidente es inédito en el ejercicio del poder en Estados Unidos. La persistencia de Trump en subvertir el orden constitucional de Estados Unidos, con declaraciones escandalosas, no tiene otro destino que una lucha encarnizada de poderes entre el Congreso y la Corte Suprema con el nuevo presidente, que podría a corto plazo terminar en un impeachment (juicio político)”.

EL GOBIERNO DE JALISCO OFRECERÁ APOYO PARA EXPORTAR A OTROS PAÍSES

Preocupa a mil 800 exportadoras jaliscienses planes del nuevo Gobierno

En Jalisco, existen mil 800 empresas exportadoras, que concentran su producción y servicios en el mercado de Estados Unidos (77.6%), seguido por los Países Bajos (4.9%), Canadá (1.8%), Alemania (1.4%) y Francia (1.2%), según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Debido a que las exportaciones están concentradas en una gran proporción en el mercado americano, especialistas y dirigentes de organismos empresariales temen que un impuesto arancelario pongan en riesgo el valor de las exportaciones, que generan las empresas locales con lazos comerciales con Estados Unidos.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex, considera que las exportadoras corren riesgo y señaló que si Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), entonces la relación se regiría por la Organización Mundial del Comercio (OMC), con aranceles de tres por ciento en promedio.

Por su parte, Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), estima que existe un riesgo para las empresas de Jalisco en caso de que Trump les imponga una carga arancelaria, “si lo hacen, México tendrá que responder poniendo aranceles también”.

Fernando Topete, presidente de la Canaco, coincidió en que algunas compañías se verán afectadas con un arancel.

Al frente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce), Miguel Ángel Landeros, opina que las exportadoras se pueden ver afectadas porque la mayor parte de sus exportaciones van a Estados Unidos, “sí nos preocupa porque no sabemos con qué profundidad se dará ese ajuste”.

Para el académico Víctor Manuel Prudencio Vallejo, existe el riesgo de que caigan las exportaciones de las empresas exportadoras si Estados Unidos sube los aranceles y da incentivos a las empresas nacionales.

Cuestionado sobre las posibles afectaciones, el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, José Palacios, responde se les apoyará para que exporten a otros países: “Si por alguna razón no van a exportar a Estados Unidos, les ayudaremos a exportar hacia otro lado… tenemos que preocuparnos en solventarles la problemática que se pueda derivar si en un momento dado Estados Unidos tomara esas medidas”.

A diferencia de las cúpulas de Jalisco, Alejandro Delgado Ayala, miembro del Consejo de negociaciones internacionales que acompaña al Gobierno federal en la negociación del TLCAN, estima que México puede ser uno de los ganadores del comercio exterior con el país vecino.

“Si logramos cuando menos mantener los privilegios que se tienen por encima de otros países, podremos tener un factor muy positivo en términos de la producción mexicana para efectos de las exportaciones a Estados Unidos”.

El especialista en negociaciones comerciales recuerda que México se ostenta de muchas fortalezas para acudir a la mesa de negociación, empezando por la capacidad productiva y el enlace con las cadenas productivas de Norteamérica. Además, “somos el segundo comprador de todo lo que vende Estados Unidos en el mundo, tenemos mucho que decir y negociar, somos un socio estratégico desde el punto de vista comercial, de bono demográfico y seguridad”.

LAS CIFRAS

43,538 millones. Tan sólo de enero a noviembre de 2016, las exportaciones de empresas jaliscienses crecieron 6.6% al ubicarse en 43 mil 538 millones de dólares, dos mil 703 millones más que de lo que se envió en el mismo periodo del año anterior.

80%. Porcentaje de las exportaciones jaliscienses que tienen como destino EU.

LAS FRASES

"No es un punto final, es una coma en la historia continua de construir a Estados Unidos".

Barack Obama, presidente saliente

"Ante graves crisis humanitarias rezo porque sus decisiones se guíen por los ricos valores espirituales y éticos del pueblo americano".

El Papa Francisco

"Estableceremos un diálogo respetuoso. La soberanía, el interés nacional y la protección de los mexicanos guiarán la relación (con Trump)".

Enrique Peña Nieto, presidente de México

"Si se trata de sectores que no están amenazados por Trump, como lo es el automotriz, las inversiones no tienen por qué caerse. Las inversiones en el sector electrónico no tienen por qué caerse".

Alejandro Delgado, miembro del Consejo de negociación del TLCAN

"Los inversionistas están esperando la toma de decisiones de Estados Unidos. Se cree que vamos a renegociar reglas de origen, revisiones arancelarias, habrá que ver hasta dónde por las limitaciones de la OMC".

Víctor Manuel Prudencio Vallejo, especialista en estudios internacionales de la Ibero

"No se descarta que el sector electrónico se vea afectado, pero será hasta el 2018 cuando se pueda sentir el impacto".

César Castro Rodríguez, presidente de Canieti de Occidente

