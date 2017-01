Policía arresta a 217 por protestas contra Trump

La Policía de Columbia informa que los detenidos fueron acusados de amotinamiento

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (20/ENE/2017).- La policía del Distrito de Columbia informó que 217 personas fueron arrestadas y acusadas de amotinamiento, y que seis agentes sufrieron heridas menores durante las manifestaciones realizadas contra el presidente Donald Trump.

En tanto, manifestantes que se encontraban en el centro de Washington entrelazaron brazos para enfrentar a la policía mientras gritaban "No a Trump, no al KKK, no a un Estados Unidos fascista".

La policía metropolitana ha usado aerosol pimienta contra los manifestantes que protestan en las calles de la capital del país.