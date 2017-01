Hillary Clinton sorprende a Bill mirando a ¿Ivanka Trump?

El ex presidente fue sorprendido mirando hacia otro lado durante la ceremonia de investidura de Trump

GUADALAJARA, JALISCO (20/ENE/2017).- ¿A dónde volteó Bill Clinton, que Hillary reaccionó con cara de enojada? Pues nadie sabe, pero internet se burló esta mañana del matrimonio Clinton que, durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, fue sorprendida durante un momento curioso.



En un video que circula en redes sociales, puede verse a los Clinton en medio de la ceremonia y al ex presidente Bill Clinton que, de repente, se distrae mirando a lo lejos.



Algo en la sonrisa de Bill Clinton no le gustó a su esposa, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, quien voltea a ver a su marido y, con una expresión que ha hecho las delicias del debate entre los tuiteros, prefiere mirar hacia el otro lado.



No pocos usuarios en redes sociales afirmaron que el ex presidente volteó a ver a alguna mujer o incluso sugirieron que miraba a Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, aunque el video no deja ninguna evidencia.