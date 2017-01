¿Quién irá y quién no a la investidura de Trump?

Estará el ex mandatario George W. Bush, cuyo padre George H. W. Bush no asistirá por cuestiones de salud

CIUDAD DE MÉXICO (20/ENE/2017).- Este viernes 20 de enero el republicano Donald Trump tomará protesta como el 45° presidente de Estados Unidos, en una ceremonia en el Capitolio a la que se espera asistan unos mil invitados, sin contar las miles de personas que se espera se reúnan en los alrededores.

Entre las grandes figuras políticas que asistirán a la ceremonia están Barack y Michelle Obama, quien por ser la pareja presidencial saliente es tradicional que asistan; la rival demócrata de Trump, Hillary Clinton, y su esposo el ex presidente Bill Clinton, así como el ex mandatario George W. Bush, cuyo padre George H. W. Bush no asistirá por cuestiones de salud.

Por otra parte, más de 50 legisladores demócratas planean no asistir a la ceremonia en protesta contra las políticas del empresario y a sus reiteradas críticas al legendario defensor de los derechos civiles John Lewis.

De acuerdo con el portal Politico, sólo dos mexicanos acudirán a la ceremonia en el Capitolio. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, no asistirá. En su lugar se espera la asistencia de un representante diplomático.

Además, se prevé que asista la inmigrante mexicana Leticia Ibarra, quien ganó un concurso para asistir a la toma de protesta presidencial, esperando ver a la demócrata Hillary Clinton tomando juramento, y aunque el ganador fue Trump, esta mujer de 33 años y que trabaja para una compañía tecnológica en Chicago, estará presente en la ceremonia.

Entre los artistas invitados a los diversos eventos de la investidura de Trump están los cantantes de música country Toby Keith y Lee Greenwood; el actor y padre de Angelina Jolie, Jon Voight; el grupo 3 Doors Down; la compañía de baile Radio City Rockettes y el grupo de country The Frontmen of Country.

También participará el grupo The Piano Guys, conocido por sus covers instrumentales de canciones pop; la ex concursante de America's Got Talent, Jackie Evancho; el cantante de soul Sam Moore y el DJ Ravi Drums, además del Coro Mormon Tabernacle y varias bandas escolares y militares.

El reparto parece no contar con la presencia de grandes estrellas, muchas de las cuales se negaron públicamente a participar por estar en contra de la ideología de Trump o por presión de sus admiradores, entre ellos están la cantante de Broadway Jennifer Holliday, la cantante de música clásica Charlotte Church, el legendario Elton John, la australiana Rebecca Ferguson, Moby y los Beach Boys.