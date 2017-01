Ausencia de latinos en gabinete de Trump preocupa a activistas

Será la primera vez en casi 30 años que no habrá en el gabinete ‘una voz’ latina, el segundo grupo étnico del país

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (19/ENE/2017).- Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes lamentaron hoy la falta de latinos en el gabinete de gobierno del presidente electo Donald Trump, y coincidieron en que eso representa un retroceso para la comunidad latina.



"Es preocupante ver que el presidente electo no sólo no ha incluido a ningún latino en su gabinete, sino que además nominó en su mayoría a hombres blancos con dinero", dijo a Notimex la colombiana Natalia Jaramillo, de Latina Comunica, grupo de difusión de temas de justicia social.



¿Qué clase de políticas podemos esperar de un gobierno que no representa la diversidad de los estadounidenses?, cuestionó Jaramillo a un día de la toma de posesión del gobierno de Trump.



Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (Naleo), será la primera vez en casi 30 años que no habrá en la mesa del gabinete "una voz" o "perspectiva" latina, el segundo grupo étnico del país.



"Es un retroceso porque la comunidad latina es muy grande y no va a tener representación en donde se toman las decisiones", señaló por su parte Francisco Portillo, de la Organización Hondureña Francisco Morazán.



"Es obvio que quieren estancar el proceso de avance de los latinos, pero pienso que a la vez eso nos va a fortalecer para ver de qué manera podemos inscribir más votantes latinos", apuntó.



Portillo destacó que en las pasadas elecciones "aumentamos la representación latina en el Congreso".



"Todos estamos preocupados de dónde figuramos y de qué manera vamos a estar representados. Creo que hay una gran incertidumbre de la forma en que el señor Trump va a gobernar", dijo la nicaragüense Nora Sándigo, de la Fraternidad Americana.



Sándigo expresó su esperanza de que Trump "sea un hombre inteligente" y reconsidere poner a varios latinos en algunos puestos.



"Creo firmemente que no va poder dejar ese vacío, ese hueco de latinos representándonos a nosotros, porque ya no somos pequeños y somos un grupo muy visible", agregó.



La ausencia de latinos en el gabinete por primera vez desde 1988 ha generado temor, por lo que puede ser un anticipo de la dura posición que puede plantear el gobierno de Trump.



Con la nominación esta semana del exgobernador de Georgia, Sonny Perdue, como secretario de Agricultura, se completaría el gabinete del nuevo presidente.