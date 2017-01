Político alemán provoca polémica por Monumento al Holocausto

Björn Höcke considera que se trata de un ‘’error y una vergüenza’’ en el centro de la capital

BERLÍN, ALEMANIA (19/ENE/2017).- El presidente del partido Alternativa para Alemania (AFD), del estado germanoriental de Turingia, Björn Höcke, provocó una polémica luego que consideró que la "privilegiada ubicación" del Monumento al Holocausto "era un error y una vergüenza".



Ante el parlamento estatal, Höcke se posicionó en contra de la ubicación del Monumento al Holocausto, en el corazón de Berlín, y contra la política del recuerdo para evitar que Alemania perpetre un nuevo Holocausto en el futuro.



Criticó los numerosos trabajos de análisis en medios de comunicación y museos nacionales sobre los horrores del Holocauso cometido por la Alemania nazi, una política que se realiza desde el término de la guerra para evitar un nuevo holocausto, durante el cual fueron asesinados aproximadamente seis millones de judíos.



Höcke dijo al referirse al Monumento al Holocausto en Berlín, que está junto a la Puerta de Brandenburgo, que los alemanes eran el único pueblo que había erigido "un monumento vergonzoso" en el centro de su capital.



A las declaraciones del líder de la AFD, le siguió una ola de críticas encabezadas por el líder en el Bundestag del Partido Socialdemócrata de Alemania, Thomas Oppermann, quien dijo a la prensa que "Höcke es un nazi".



Oppermann consideró que Höcke se había revelado como un "demagogo populista de extrema derecha, quien no tiene ni comprensión histórica ni humana".



El Ministerio del Interior del estado germanoccidental de Baden Württenberg propuso que la Oficina Federal de Protección a la Constitución debe de intensificar la observación sobre el partido AFD y sobre algunos de sus políticos.



Recomendó que las autoridades encargadas de las investigaciones políticas sobre agrupaciones, partidos y personas que buscan socavar el estado de derecho y la democracia, actúe con rapidez en contra de AFD si están dadas las condiciones para ello.



Al ver la ola de reacciones negativas y el riesgo de ser observado por la Oficina de Protección a la Constitución, Höcke dijo que sus declaraciones fueron "malentendidas" y que lo que el planteó fue que el Holocausto había sido vergonzoso.



La televisión de derecho público de Alemania, ARD, comentó este jueves que esa interpretación de Höcke no procede si se escuchan con atención las palabras que pronunció y el contexto en el que las hizo.



El experto en Ciencia Política de la Universidad Libre de Berlín, Hajo Funke, opinó que el comentario de Höcke es "absolutamente y claramente de derecha radical populista".



El también politólogo Jürgen Falter, de la Universidad de Mainz, indicó que quien provoca en forma tan frecuente como lo hace Höcke, es porque eso fue lo que dijo y lo que quiso decir.



Agregó que Höcke "se revela una y otra vez como un auténtico radical de derecha".



En un comentario para el diario Süddeutsche Zeitung, Heribert Prantl, estimó que esas provocaciones pertenecen a la "estrategia de AFD" y que de lo que se trata es de provocar y generar una discusión que pase al primer plano, y después distanciarse.



Consideró que por ello, la prensa no debía exhibir esas declaraciones, sin embargo agregó que en esta ocasión no se puede dejar que las cosas continúen como siempre porque esa declaración toca la esencia de la democracia en Alemania.



El partido AFD surgió en 2013 como respuesta contra la política del Banco Central Europeo para salvar de la quiebra a los países europeos en crisis financiera.



En 2017 participará por primera vez en las elecciones federales de Alemania y los observadores consideran que podría colocarse como la tercera fuerza electoral del país, por encima de los Verdes y del partido La Izquierda.