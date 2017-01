Rusia extiende residencia a Edward Snowden hasta 2020

El período de residencia en Rusia para obtener la nacionalidad es de cinco años. Hasta ahora Snowden lleva cuatro años

MOSCÚ, RUSIA (18/ENE/2017).- El gobierno de Rusia extendió por tres años más, hasta 2020, el permiso de residencia al ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, Edward Snowden, informó la vocera de la cancillería local, María Zajarova.



Indicó que Snowden podría solicitar pronto la ciudadanía rusa ya que, según la legislación del país, uno tiene que vivir en Rusia al menos cinco años.



"El período de residencia en Rusia para obtener la nacionalidad es de cinco años (...) Hasta ahora Snowden lleva cuatro años", resaltó Zajarova, citada por la agencia rusa de noticias Sputnik.



Anatoly Kucherena, abogado de Snowden, también confirmó la extensión de la residencia de su cliente. "Su nuevo permiso para permanecer en Rusia es válido hasta 2020", señaló.



"Ahora ya tiene casi cuatro años viviendo en territorio ruso, no viola la ley, no hay quejas sobre él. Esta es una de las razones por las que su permiso de residencia ha sido extendido", agregó Kucherena.



Snowden permanece en Rusia desde 2013 para evitar ser procesado en Estados Unidos, tras haber filtrado a la prensa miles de documentos que probaban que la Agencia de Seguridad Nacional realizaba actividades de espionaje masivo a nivel nacional e internacional.



Una vez publicada en la prensa la primera parte de los documentos, en junio de 2013, el exanalista voló hacia Rusia, donde quedó varado en la zona de tránsito en un aeropuerto de Moscú después de que Estados Unidos cancelara su pasaporte.



Ese mismo año, Rusia concedió el asilo temporal a Snowden durante un año y en agosto de 2014 recibió otro permiso de residencia de tres años, el cual le permite viajar por el país.



La decisión de Rusia de prolongar hasta 2020 la residencia de Snowden tiene lugar un día después de que el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutara la pena de prisión de la soldado Chelsea Manning, quien filtró más de 700 mil documentos secretos estadounidenses.