Hospitalizan al ex presidente George H. W. Bush

El político se encuentra estable en una clínica de Houston, Texas

ESTADOS UNIDOS (18/ENE/2017).- El expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush fue hospitalizado hoy en Houston, Texas, informó la cadena de televisión CBS.



Bush fue ingresado en el Hospital Metodista en el Centro Médico de Texas en Houston, donde vive con la ex primera dama Barbara Bush.



El ex mandatario, de 92 años de edad, se encuentra en condición estable, pero la razón por la que fue hospitalizado no fue revelada inmediatamente.



En 2015 Bush pasó una semana en un hospital en Maine por una fractura en una vértebra tras caerse en su casa de verano.



Bush fungió como presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, además es padre del 43º presidente, George W. Bush, que gobernó entre 2001 y 2009.