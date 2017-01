Putin rechaza haber espiado a Trump para chantajearlo

Todas las noticias sobre los supuestos materiales comprometedores sobre Trump son absolutamente falsas, asegura

MOSCÚ, RUSIA (17/ENE/2017).- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó una vez más las informaciones de medios estadO¿ounidenses según las cuales los servicios secretos rusos espiaron al ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para chantajearlo.



Todas las noticias sobre los supuestos materiales comprometedores sobre Trump son absolutamente falsas, aseguró Putin en conferencia de prensa en Moscú, en la que destacó que no tiene ningún motivo para defender o criticar al futuro presidente de Estados Unidos.



"Esos rumores son totalmente falsos, pues Trump, cuando visitó Moscú en noviembre de 2013, no era ningún líder político, y ni siquiera nosotros sabíamos nada sobre sus ambiciones políticas", declaró.



Durante su visita a Moscú, Trump "era simplemente un empresario, una de las personas más ricas de Estados Unidos (...) ¿Alguien piensa que nuestros servicios secretos van tras cada multimillonario estadounidense? Por supuesto que no, es un delirio total", ironizó.



El mandatario ruso agregó que los que fabricaron el informe comprometedor contra Trump son "peores que las prostitutas", según la agencia rusa de noticias Sputnik.



Según un informe, publicado por varios medios estadunidenses, los servicios secretos rusos (FSB, ex KGB) espiaron a Trump.



Putin advirtió que los métodos de lucha utilizados contra Trump reflejan el significativo nivel de degradación de las élites políticas de Occidente.



"El uso de tales métodos contra el presidente electo de Estados Unidos es un caso único, que no ha ocurrido antes. Tengo grandes esperanzas de que prevalezca el sentido común", indicó.



Al referirse a aquellos que tratan de minar la legitimidad de la llegada de Trump al poder, el jefe del Kremlin dijo que las acciones de la administración saliente perjudican los intereses de Estados Unidos.



"Lo quieran o no, infligen un daño inmenso a los intereses de Estados Unidos", aseguró.



"Otra tarea (de la administración saliente) es mantener al presidente electo atado de pies y manos cuando intente cumplir sus promesas electorales, tanto dentro del país como en la arena internacional", concluyó.