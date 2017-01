Trump asumirá presidencia con la más baja aprobación

Encuestas revelan que su popularidad es la menos alta en cuatro décadas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/ENE/2017).- Donald Trump asumirá la Presidencia de Estados Unidos el próximo viernes con el más bajo nivel de aprobación de un mandatario entrante en cuatro décadas, revelaron este martes dos encuestas.



Los resultados de las consultas conjuntas del diario The Washington Post y la televisora ABC, y de la televisora CNN y la firma ORC Poll fueron rechazados por el magnate neoyorquino, quien citó su sorpresiva victoria electoral como prueba de su imprecisión.



En el sondeo, The Washington Post mostró que un 54 por ciento de los estadunidenses dijo tener una desfavorable opinión de Trump, contra 40 por ciento que lo ve de manera favorable; mientras que en el caso del presidente Barack Obama, las cifras fueron 18 contra 79 por ciento de manera respectiva.



La encuesta de CNN reveló que Trump tiene un nivel de aprobación de 40 por ciento, a diferencia del 84 por ciento que Obama registró en la víspera de que asumiera el poder en enero de 2009.



Trump se colocó aún por debajo del ex mandatario William Clinton, quien apareció con un nivel de aprobación de 67 por ciento previo a su juramentación en 1993, y de 61 por ciento registrado por George W. Bush cuando asumió la presidencia en 2001.



"La misma gente que hizo las falsas encuestas electorales, y estuvieron bastante equivocados, ahora están haciendo encuestas de aprobación. Están tan manipuladas como antes", escribió este martes Trump en su cuenta personal de la red social Twitter.



Algunos simpatizantes de Trump acusaron, sin embargo que su abierta disputa con la prensa ha afectado su imagen y ello se refleja en las nuevas cifras.



"Lo que está pasando aquí es la lucha pública que el señor Trump tiene con CNN y otros grupos de medios, y eso le ha costado que sus números en las encuestas vayan a la baja", dijo el congresista republicano Sean Duffy, en entrevista con CNN esta mañana.



Aunque seis de cada diez estadunidenses esperan que Trump haga un buen papel como presidente, casi la mitad, 49 por ciento, estimó que las políticas propuestas por el republicano moverán al país en una dirección equivocada.



Tampoco parece haber un consenso generalizado de que Trump cumplirá todas las promesas hechas en campaña, tales como construir un muro en la frontera con México, donde apenas 23 por ciento dijo que es muy probable que sea una realidad, contra 26 por ciento que lo descartó.



Una mayoría de 26 por ciento dijo que es muy probable que Trump vaya a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mientras un 39 por ciento espera que imponga aranceles de castigo a algunas exportaciones manufactureras provenientes de México.



La encuesta del Washington Post fue elaborada del 12 al 15 de enero entre mil cinco adultos seleccionados de manera aleatoria y presenta un margen de error de 3.5 por ciento; mientras que la encuesta de CNN fue realizada entre mil adultos entrevistados en las mismas fechas, con un margen de error de tres por ciento.