Jóvenes, pesimistas ante gobierno de Donald Trump

Tienen grandes temores sobre lo que sucederá en los próximos cuatro años

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (17/ENE/2017).- Ante la inminente investidura de Donald Trump, los jóvenes estadounidenses tienen una visión profundamente pesimista del nuevo gobierno, y en particular los jóvenes negros, latinos y de origen asiático tienen graves temores sobre lo que sucederá en los próximos cuatro años.

Esta es la conclusión de GenForward, un sondeo realizado entre adultos de 18 a 30 años, según el cual los encuestados creen que su situación será peor que la actual al cabo del cuatrienio. Una amplia mayoría de jóvenes -60% contra 19%- considera más probable que Trump divida al país en lugar de unirlo.

GenForward es un trabajo del Black Youth Project de la Universidad de Chicago asociado con el Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Esta encuesta, la primera de su tipo, presta particular atención a las voces de jóvenes adultos de color para destacar cómo el origen racial y étnico influye en las opiniones de la nueva generación.

Según el sondeo, el 54% de los jóvenes dijeron que la vida empeorará para la gente de color durante la presidencia de Trump. Unos dos tercios de jóvenes negros, latinos y de origen asiático creen que las cosas empeorarán para la gente de color. También una mayoría de blancos -46% contra 21%- cree que la situación empeorará para las minorías.

Globalmente, el 40% de los adultos jóvenes creen que su situación personal será peor dentro de cuatro años, y apenas el 23% cree que será mejor. La proporción de los que creen que su situación personal será peor es significativamente mayor entre los jóvenes de color, en tanto los blancos se muestran más divididos en cuanto a sus expectativas personales.

Aunque triunfó por amplio margen en el Colegio Electoral, Trump perdió el voto popular ante su oponente Hillary Clinton y no ha tratado de ganarse a quienes no lo apoyaron en la elección de noviembre. Concentró su gira postelectoral de "agradecimiento" en los estados que ganó y utilizó la tribuna para cobrarse deudas y jactarse de su inesperada victoria.

El fin de semana pasado, atacó violentamente al legislador John Lewis, una de las figuras más veneradas del movimiento por los derechos civiles de los negros, por poner en duda la legitimidad de su victoria y decir que no asistirá a la investidura el viernes.

Los jóvenes están divididos en cuanto a si Trump cumplirá sus promesas de campaña. Mientras la mayoría cree que probablemente reducirá los impuestos a los ricos y más de la mitad (59 cree que deportará a millones de inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, apenas el 39% cree que construirá el muro en la frontera con México.

La mitad de los jóvenes hispanos creen que probablemente construirá el muro. Y más de siete de cada 10 jóvenes creen que segura o probablemente logrará derogar La Ley de Atención de Salud Asequible.

La encuesta de mil 823 adultos entre 28 y 30 años se realizó del 9 al 12 de diciembre de 2016 con una muestra tomada del panel probabilístico GenForward, diseñado para ser representativo de la población adulta joven. El margen de error es de cuatro puntos porcentuales.