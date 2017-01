Trump espera pronta aprobación de dinero para muro fronterizo

El presidente electo señala que el Congreso no puede ‘congelar’ esos proyectos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/ENE/2017).- El Congreso debe actuar rápidamente con el objetivo de aprobar fondos para el muro en la frontera con México, que se mantiene como una de las prioridades del próximo gobierno estadunidense, afirmó el presidente electo Donald Trump.



En una entrevista concedida al diario The Washington Post, Trump indicó que la construcción del muro y la reducción de la inmigración irregular siguen al principio de su lista de acciones y que está destinando tiempo significativo buscando maneras de iniciar los proyectos.



"El Congreso no puede 'congelar' (esos proyectos) porque el público no dejará que eso ocurra", señaló Trump.



El presidente electo apuntó que los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y el Senado, deben moverse rápidamente y al unísono en las próximas semanas para aprobar el resto de la nueva agenda de prioridades, de acuerdo con el Post.



En la lista de sus prioridades, Trump mantiene además un recorte de los impuestos y el desmantelamiento del programa de salud promovido por el saliente mandatario Barack Obama y conocido como Obamacare.



La semana pasada Trump defendió el plan de pedir al Congreso estadunidense que pague por la construcción del muro fronterizo, pero sugirió que el costo sería reembolsado "después" por México, aunque no ofreció detalles.



Durante su campaña, Trump afirmó que pediría a México un pago único de entre cinco mil millones a 10 mil millones de dólares por el muro fronterizo, o de lo contrario bloquearía millones de dólares de remesas que mexicanos envían a sus familiares desde Estados Unidos.



Pero el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto dejó en claro durante la visita de Trump a la capital mexicana en agosto pasado, que México bajo ninguna circunstancia pagaría por la construcción del muro.



Miembros del equipo de Trump indicaron a los republicanos de la Cámara de Representantes que su preferencia ahora es pagarlo a través de la ley de financiamiento del muro de 2006.



La ley de gasto debe ser aprobada antes del 28 de abril para evitar una paralización del gobierno federal.