Trump promete cobertura universal con su plan de salud

El presidente electo sostiene que su ley para sustituir el Obamacare está casi lista

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/ENE/2017).- El presidente electo Donald Trump sostuvo que su plan de salud para reemplazar la Ley de Salud Asequible, popularmente conocida como "Obamacare", está casi listo y su meta será ofrecer "seguro para todos".



En una entrevista con The Washington Post, Trump señaló que forzará a las empresas farmacéuticas a negociar directamente con el gobierno los precios de las medicinas para los programas de salud públicos de Medicar o de Medicaid.



"(Las farmacéuticas) tienen políticas protegidas, pero no más", dijo Trump, quien asume el poder al mediodía del 20 de enero.



Aunque el presidente electo no ofreció detalles adicionales sobre su plan de reemplazo a la Ley de Salud Asequible, el Congreso tomó la semana pasada acciones para allanar el camino a fin de abrogar la principal iniciativa legislativa del presidente Barack Obama.



Con una votación 227-198 que incluyó un puñado de nueve deserciones de legisladores conservadores y el voto contrario unánime de los demócratas, la Cámara Baja aprobó el proyecto de resolución presupuestal para desmantelar Obamacare.



Entre los republicanos en contra de la acción de la mayoría republicana destacó Raúl Labrado de Idaho, así como Tom McClintock de California, Justin Amish de Michigan, Charlie Dent de Pensilvania, Walter Jones de Carolina del Norte, John Katko de Nueva York, Tom Massie de Kentucky y Tom McCarthur de Nueva Jersey.



Con 51 votos a favor y 48 en contra, la cámara alta aprobó previamente en la semana un proyecto de ley similar.



La resolución, aprobada como medida presupuestaria, pide a los comités que tengan lista esa legislación para el 27 de enero, lo que permitiría al Congreso revocar el Obamacare, o parte de ella, en febrero, a los pocos días de la asunción de Trump.



"Creo que lograremos aprobarla, no puedo decirles cómo, pero lograremos que se apruebe", dijo en la entrevista con el Post.



El desmantelamiento el Obamacare fue una de las principales promesas electorales del presidente electo, Donald Trump, y caballo de batalla de los republicanos desde su aprobación en 2010.



La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act), conocida como Obamacare, aprobada en 2010, amplió el seguro médico a unos 20 millones de estadunidenses e impidió que las aseguradoras nieguen cobertura a personas con enfermedades preexistentes.