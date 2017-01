Donald Trump censura política de refugiados de Angela Merkel

El presidente electo de EU califica de ‘error catastrófico’ la medida de puertas abiertas en Alemania

BERLÍN, ALEMANIA (16/ENE/2017).- De "error catastrófico" tildó el republicano Donald Trump la política de refugiados impulsada por la canciller alemana, Angela Merkel, según declaraciones difundidas hoy con base en una entrevista al presidente electo de Estados Unidos.



El presidente electo estadunidense criticó la política de puertas abiertas de la canciller Merkel en materia de refugiados, en una entrevista conjunta difundida este domingo por el tabloide alemán Bild y el periódico británico The Times de Londres.



Trump dijo que esa política de Merkel conduciría eventualmente a más países a dejar la Unión Europea, después del Reino Unido.



"Creo que incurrió en un error catastrófico al aceptar a todos esos ilegales, ustedes saben, aceptando a todas esas personas, provengan de donde provengan", dijo Trump.



"Y nadie sabe de dónde vienen. Así que pienso que ella (Merkel) incurrió en un error catastrófico, un error muy grave", recalcó.



En 2015, unos 900 mil migrantes, muchos de ellos provenientes de Siria, ingresaron en Alemania luego de que Merkel abrió las puertas del país a la ola de refugiados que buscaron llegar a Europa.



El multimillonario Trump dijo que Alemania tuvo que "tener una impresión clara" de las consecuencias de su política por un ataque terrorista en Berlín que mató a 12 personas en diciembre.



Trump insistió en que siente "un gran respeto" por Merkel y que iniciaría su presidencia a partir del 20 de enero próximo confiando en una "líder fantástica", pero que su confianza podría no prolongarse demasiadhttp://www.informador.com.mx/817/union-europeao.



Trump advirtió que otros países de los 28 miembros de la UE seguirán los pasos del Reino Unido, pues "las personas, los países, desean su propia identidad y la Gran Bretaña desea su propia identidad", apuntó.



"Si los refugiados siguen fluyendo en diferentes partes de Europa, pienso que será muy difícil mantenerse unidos, porque los pueblos están enfadados con esto", consideró.



Dijo además que la Unión Europea se ha convertido en un "vehículo para Alemania".



En la entrevista, Trump también describió la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como una organización "obsoleta".



"He dicho desde hace tiempo que la OTAN tenía problemas. El número uno es que resulta obsoleta, porque fue diseñada hace muchos, muchos años", consideró, aunque reconoció que sigue siendo "muy importante para mí", pero que algunos socios no están pagando lo suficiente.



"Se supone que estamos para proteger a países. Pero muchos de esos países no están pagando lo que se supone deben pagar, algo que considero demasiado injusto para Estados Unidos", precisó.



Merkel, quien enfrentará elecciones este año, ha criticado las políticas proteccioniostas de Trump y ha advertido que no hay garantía de cooperación entre ambos países.