Joven secuestrada de bebé se reúne con padres, tras 18 años

WATERBORO, ESTADOS UNIDOS (15/ENE/2017).- Una chica de 18 años, que fue secuestrada de un hospital de Florida apenas horas después de haber nacido, se reunió finalmente con sus padres biológicos por primera vez.

Kamiyah Mobley conoció a sus padres el sábado en el departamento de policía en Walterboro, una ciudad de South Carolina donde creció con un nombre falso, reportaron varios medios noticiosos. Walterboro está a 50 millas (81 kilómetros) al oeste de Charleston.

Craig Aiken dijo que seguía en shock tras reunirse por 45 minutos con su hija, a quien creía perdida desde hace mucho, pero la reunión no pudo haber estado mejor.

"El primer encuentro fue hermoso. Fue maravilloso", dijo Aiken. "Es difícil poner en palabras como me siento ahora. Solo estamos tratando de procesar lo ocurrido: 18 años. Va a ser difícil recuperar eso. No lo puedo describir".

Mobley fue secuestrada de un hospital en Jacksonville, Florida, solo ocho horas después de haber nacido, en 1998. Una mujer se la llevó haciéndose pasar como enfermera. Una búsqueda masiva y miles de pistas terminaron en nada, hasta que evidencias de ADN revelaron la ascendencia de Mobley.

Esta semana, la policía acusó de secuestro a Gloria Williams, una residente de Walterboro de 51 años. Será enviada a Florida para responder a los cargos.

Williams crio a Mobley como su hija y le puso el nombre Alexis Manigo.

Aiken dijo que todavía no está claro qué es lo que el futuro le depara a su familia, y Kamiyah decidirá si es que visitará o no Florida. A otros padres de niños desaparecidos, les dijo que mantuvieran vivas las esperanzas.

"Solo sigan rezando, sigan luchando. Si es que me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera", puntualizó.