‘En mi fe, he vivido momentos de oscuridad’, dice el papa

Ofreció un discurso improvisado durante su visita a los fieles de Santa María de Setteville

GUIDONIA, ITALIA (15/ENE/2017).- El papa Francisco reconoció el domingo que vivió él también "momentos de oscuridad" en su fe y que "ciertos días ésta no se ve" pero con el tiempo se vuelve a encontrar.

"Yo también, algunas veces, viví momentos de oscuridad en mi fe, y la fe disminuyó, pero con un poco de tiempo la volvemos a encontrar", afirmó el papa durante su visita a los fieles de Santa María de Setteville, en el municipio de Guidonia, en la entrada de Roma.

"La fe, algunos días, no la vemos, todo está oscuro", continuó, en un discurso improvisado.

"Ayer, por ejemplo, bauticé a 13 niños nacidos en las zonas afectadas por los sismos (unos 300 muertos este verano) y había un padre que había perdido a su mujer y te preguntas si este hombre puede tener fe", explicó el pontífice argentino.

"Se entiende que haya oscuridad, se tiene que respetar esta oscuridad en el alma. No estudiamos para tener la fe, la recibimos como regalo", añadió Jorge Bergoglio.

El papa argentino invitó a los jóvenes de la parroquia a no contentarse con la misa del domingo y les animó a ayudar a los pobres y a los ancianos y a comunicarse con sus padres.

"Si digo que soy católico y si voy todos los domingos a misa pero luego no hablo con mis padres, no ayudo a mis abuelos, ni a los pobres, no voy al encuentro de enfermos, no sirve de nada, no es un testimonio", advirtió.

"De esta manera sólo se es un cristiano como un loro, con palabras, palabras y palabras. El testimonio cristiano se basa en tres cosas: la palabra, el corazón y las manos", concluyó.