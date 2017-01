Crean catálogo de los insultos de Trump a través de Twitter

Para México ha emitido expresiones como 'no son nuestros amigos' y 'nos están matando'

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2017).- ¿Es verdad que Donald Trump insulta demasiado a otras personas a través de Twitter? El periódico The New York Times diseñó una plataforma para medir el discurso del presidente electo de Estados Unidos en esa red social, y no sólo calcula a sus víctimas favoritas, sino también las palabras que más emplea.

A juzgar por Twitter, el multimillonario es adepto a descalificar a quienes considera opositores como "indecentes", "malos" y "deshonestos", tres de las palabras que más emplea en su discurso, de acuerdo con el trabajo del periódico neoyorquino que implicó revisar más de 500 diferentes términos despectivos.

Por ejemplo, para México ha abundado en expresiones calificativos como "no son nuestros amigos" ("not our friends") y "nos están matando" ("they're killing us"), entre otras más célebres descalificaciones.

Hay numerosos medios de comunicación entre sus objetivos; la agencia Associated Press, por ejemplo, mereció comentarios como "tiene algunos de los peores reporteros en este negocio", "es hoy irrelevante" o "perdió su camino y ya no es creíble".

Sin embargo, su blanco más frecuente es su exrival en la carrera presidencial, la demócrata Hillary Clinton, a quien bautizó "indecente" ("crooked") en decenas de ocasiones a través de tuits diversos.

La galería de insultos está disponible en el interactivo del sitio web del periódico; la más reciente actualización fue el 6 de diciembre de 2016.

Interactivo de The New York Times