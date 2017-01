Inteligencia de EU niega haber filtrado informe sobre Trump

Su director, James Clapper, duda que la filtración del dossier sea obra de la comunidad estadounidense

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (12/ENE/2017).- El director de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, negó que los servicios bajo su mando filtraran a la prensa un explosivo informe sobre el presidente electo Donald Trump.

En un 'tuit', Trump escribió este jueves que "James Clapper me llamó ayer para denunciar el falso y ficticio informe que está circulando ilegalmente. Hechos falsos, inventados. ¡Qué lástima!"

Los jefes de inteligencia presentaron la semana pasada a Trump, así como al presidente saliente Barack Obama, un resumen de dos páginas de las potencialmente embarazosas afirmaciones que involucran a Rusia, según la cadena CNN, el diario The New York Times y otros medios estadounidenses.

Clapper indicó que habló con Trump el miércoles sobre las afirmaciones no verificadas de que sus asistentes se coludieron con el Kremlin para ganar las elecciones estadounidenses, y que Rusia tenía información comprometedora sobre Trump.

"Tuve la oportunidad de hablar con el presidente electo Donald Trump para discutir los recientes informes de los medios sobre nuestra reunión informativa del viernes pasado", dijo Clapper en un comunicado.

"Le expresé mi profunda consternación por la filtración que ha estado apareciendo en la prensa, y ambos concordamos que ellas eran extremadamente corrosivas y dañinas para nuestra seguridad nacional", agregó.

Furioso, Trump rechazó el miércoles por "mentiroso" el dossier sobre sus relaciones con Rusia y con detalles personales salaces de un viaje a Moscú, que pueden poner en jaque su presidencia, y criticó a la comunidad de inteligencia y a los medios estadounidenses.

Clapper le manifestó a Trump que dudaba que la filtración hubiese sido obra de la comunidad de inteligencia estadounidense.

"Hice hincapié en que este documento no es un producto de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y que no creía que la filtración proviniera de la CI" (comunidad de inteligencia), indicó Clapper.

"La CI no ha hecho ninguna valoración de que la información en ese documento sea confiable y no nos basamos en él para nuestras conclusiones", agregó.



Criticas equivocadas, según Casa Blanca



Trump acusó el miércoles a las agencias de inteligencia de Estados Unidos de haber filtrado a la prensa el dossier completo de 35 páginas, que ha circulado en Washington durante semanas.

Las divergencias entre Trump y los servicios de inteligencia estallaron después que esas entidades elaboraron un informe afirmando que Rusia había interferido en las elecciones de noviembre para beneficiar al empresario.

En respuesta a los cuestionamientos de Trump a la calidad del trabajo y la lealtad de las agencias, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, elogió a los responsables de inteligencia estadounidenses y los presentó como patriotas.

De acuerdo con varias de las agencias de inteligencia, Rusia pirateó y divulgó correos electrónicos de la adversaria de Trump en las elecciones, Hillary Clinton, con el objetivo de perjudicar su campaña.

Pero esas diferencias se tornaron aún peores después que el martes circularon documentos de inteligencia de autoría no confirmada que sostienen que Rusia tendría pruebas de comportamiento cuestionable de Trump en Moscú, posiblemente con la idea de chantajearlo.

En una conferencia de prensa este miércoles, Trump aseguró que esos documentos contienen informaciones "falsas", pero claramente acusó a las agencias estadounidenses de inteligencia de filtrarlos a la prensa.