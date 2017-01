Ex asesor de Peña Nieto será nuevo vicepresidente de Colombia

''Es una persona cuya lealtad está a toda prueba'', señala el presidente Juan Manuel Santos

BOGOTÁ, COLOMBIA (12/ENE/2017).- El general retirado de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, será el nuevo vicepresidente de Colombia, en remplazo de Germán Vargas Lleras, anunció el mandatario Juan Manuel Santos.



Vargas Lleras se retirará del cargo en marzo próximo para buscar la presidencia de Colombia en las elecciones de 2018 por el partido Cambio Radical, que hace parte de la coalición de los partidos oficialistas.



En entrevista con la cadena Caracol Radio, el jefe del Estado destacó las cualidades personales y profesionales del general retirado, al tiempo que elogió al vicepresidente Vargas Lleras.



"El general Naranjo es una persona que le ha servido a este país toda su vida. Es una persona cuya lealtad está a toda prueba, es una persona que se ha ganado el respeto de los colombianos y del mundo", señaló Santos.



Santos recordó la labor adelantada por el general Naranjo en materia de seguridad ciudadana, lucha en contra del narcotráfico y su papel en la redacción del nuevo Código de Policía.



"El general Naranjo por ejemplo en el frente de la seguridad ciudadana ha sido tal vez de las personas más importantes en los últimos años. Él fue quien realmente redactó el Código de Policía que entra en vigencia la semana entrante", recordó.



Añadió que "el general Naranjo ha sido tal vez la persona más efectiva en la lucha contra el narcotráfico", al tiempo que destacó el papel preponderante de Naranjo en la implementación del Acuerdo de Paz pactado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



"Naranjo, vuelvo y repito, ha sido una persona que ha participado muchísimo en el proceso de paz, o sea que su implementación va a ser más fácil con el general como vicepresidente", indicó.



Al elogiar la trayectoria del general Naranjo, el presidente Santos trajo a colación los resultados alcanzados por el ex director de la Policía en la lucha contra las bandas criminales.



"La lucha contra las bandas criminales, si hay alguien que haya sido efectivo en esa lucha ha sido el general Naranjo. Me consta porque cuando fui ministro de Defensa él todos los días me presentaba resultados y unos resultados muy importantes. O sea que esa va a ser una labor, sin duda alguna, fundamental del general Naranjo", subrayó.



En el año 2012, el ex jefe de la Policía de Colombia, Óscar Naranjo, fungió como asesor en materia de seguridad pública del entonces candidato a la Presidencia de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto.