Ban Ki-moon insinúa candidatura presidencial en Corea del Sur

El ex secretario de la ONU dice que próximamente anunciará si buscará el cargo o no

SEÚL, COREA DEL SUR (12/ENE/2017).- El ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo el jueves que anunciará próximamente si será candidato a la presidencia de Corea del Sur, al regresar a casa e insinuar sus ambiciones políticas frente a cientos de seguidores entusiastas.

El regreso de Ban provocará revuelo en la política local por considerársele el único candidato de derecha importante en una posible elección anticipada para suceder a la presidenta Park Geun-hye, sometida a juicio político. Decenas de legisladores se han distanciado de Park y quieren alienarse con Ban, mientras el principal partido opositor liberal escaló una ofensiva política en su contra.

"Mucha gente me ha preguntado si tengo voluntad de poder. Si 'voluntad de poder' significa unificar un país dividido para que vuelva a ser un país de primera clase, ya he dicho que estoy dispuesto a sacrificar mi cuerpo en devoción a esto y no he cambiado de parecer", dijo Ban en una conferencia televisada al arribar al aeropuerto internacional de Incheon, cerca de Seúl.

Mientras el público coreaba su nombre, Ban, un ex canciller, dijo que consultará diversas opiniones sobre su regreso a la política nacional. "Sobre la base de mis conversaciones con la gente, tomaré una decisión libre de motivos egoístas. Esa decisión no tomará mucho tiempo", aseguró.

Él es uno de los favoritos de las encuestas para suceder a Park. La Corte Constitucional está estudiando si pone fin al gobierno de Park y convoca a elecciones. El parlamento, con mayoría opositora, le inició juicio político el mes pasado por su presunta participación en un escándalo de corrupción. Las elecciones presidenciales ordinarias estaban previstas para diciembre próximo.

Ban, quien finalizó su período de 10 años al frente de la ONU el mes pasado, es un diplomático de carrera conocido por su trato amable y capacidad para evitar hacerse enemigos. Pero se le critican su falta de carisma y de experiencia en la política interior.

Su principal rival sería Moon Jae-in, líder del Partido Demócrata, que perdió las elecciones de 2012. Según la encuestadora Realmeter, Moon tiene una tasa de aprobación de 27.9%, contra 20.3% de Ban. El sondeo de mil 511 encuestados tiene un margen de error de 2.5 puntos.