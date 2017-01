'No te voy a otorgar una pregunta…': Trump a reportero

La primera conferencia del presidente electo se volvió combativa con los medios de comunicación, principalmente los que han señalado presuntas anomalías

GUADALAJARA, JALISCO (12/ENE/2017).- Un duelo a gritos con un reportero. Periodistas esforzándose por hacer oír sus preguntas. Un inesperado interludio de un abogado. La estridente primera conferencia de prensa de Donald Trump como presidente electo no tuvo muchas similitudes con las usuales sesiones, generalmente serias y coreografiadas, del ocupante de la Oficina Oval. Fue un despliegue de 58 minutos de cómo algunas de las viejas reglas del periodismo serán puestas a prueba durante la era Trump.

Más de 250 periodistas abarrotaron la Trump Tower para la primera conferencia de prensa en forma que ofrece el empresario desde julio, y que fue presentada como un foro para dialogar sobre cómo se separará de sus negocios. Sin embargo, rápidamente se convirtió en una estruendosa y caótica reunión en la que se tocaron diversos temas, desde la inteligencia estadounidense, los hackeos rusos y algunos de los planes de políticas de Trump una vez que asuma el cargo el 20 de enero próximo.

Un asistente del Comité Nacional Republicano sólo reservó un asiento, un lugar en primera fila para un reportero de Brietbart, la organización noticiosa conservadora dirigida hasta hace poco por Steve Bannon, alto asesor de Trump. Otros reporteros se apresuraron a apartar sus lugares. Los periodistas gritaban y agitaban sus brazos para llamar la atención de Trump, en lugar de que el mandatario electo llamara a los que van a hacer preguntas a partir de una lista, como se acostumbra.

Trump se mantuvo en el estrado al lado de una pila de carpetas color manila sobre una mesa. Pero sólo hasta que la conferencia de prensa había avanzado bastante indicó que los papeles eran documentos de su nuevo acuerdo comercial, cuyos detalles únicamente fueron explicados una vez que cedió intempestivamente el escenario a su abogado. Personal del presidente electo les impidió a los periodistas examinar las carpetas.

Más allá del anuncio sobre el acuerdo comercial, Trump realmente llegó preparado a enfrentar a la prensa. Horas después de que reportes noticiosos revelaron que las autoridades de inteligencia le habían presentado al presidente electo acusaciones sin fundamentos en torno a su relación con Rusia, él y su equipo iniciaron la conferencia de prensa con una crítica a las organizaciones noticiosas que revelaron los detalles, y acusaron a CNN y BuzzFeed de ser “vergonzosos”.

Posteriormente se rehusó a permitir que el reportero de la cadena CNN, Jim Acosta, realizara una pregunta, diciéndole: “Tu medio es terrible”, y le exigió que permaneciera “callado” y permitiera el turno de otro periodista.

“No te voy a otorgar una pregunta”, acentuó Trump al ignorar las solicitudes de Acosta. “Eres noticias falsas”.

Tales intercambios no fueron del todo sorpresivos durante la campaña de Trump, en la cual utilizó su combativa relación con la prensa para arengar a sus seguidores. Pero existen pocos ejemplos recientes de un presidente en el cargo y un periodista que dejen el decoro a un lado para enfrentarse en una presentación en vivo.

Dicho episodio fue una señal de que Trump tal vez no pretenda cambiar su estilo una vez que asuma la presidencia hacia finales de este mes.

Se compara con Rockefeller

También hubo un Trump condescendiente. “Oh, nunca escuché eso antes”, dijo a una periodista cuando ésta le presionó sobre sus declaraciones de impuestos, que el presidente electo sigue negándose a difundir. “Seré el mayor creador de empleos que Dios ha creado”, prometió.

Su vanidad salió a relucir varias veces, como cuando comparó su riqueza con la de Nelson Rockefeller, vicepresidente en la década de los 70, o cuando dijo que rechazó un negocio por 2 mil millones de dólares la semana pasada en Dubái porque afectaría los intereses estadounidenses.

Prefirió no presentar personalmente sus planes para aislarse de su empresa, la Trump Organization, y pasó la pelota a su abogada Sheri Dillon.

Luego de una hora de cruces con la prensa, el fin fue súbito y abrupto: una broma a expensas de sus hijos, Donald Jr y Eric, que administrarán la Trump Organization durante su gobierno. “Espero que, al cabo de ocho años, pueda regresar y decirles: ‘Han hecho un buen trabajo’. De lo contrario, les diré: ‘¡Están despedidos!’”, dijo en referencia a su célebre frase, acuñada en su programa de la telerrealidad “The Apprentice”.

GUÍA

Las frases con las que define su futuro Gobierno en EU

México

“Me encanta México. México se ha portado excelente, respeto mucho al Gobierno y la gente de México. Su Gobierno es excepcional, no los responsabilizo a ellos por lo que le ha pasado económicamente a nuestro país, eso es culpa de nuestros gobernantes. México solo sacó provecho de una situación”.

El muro

“No quiero esperar un año y medio. Vamos a empezar a construirlo. México de alguna forma nos reembolsará. Ellos nos reembolsarán lo que cueste el muro. Eso va a pasar”.

Comercio

“Habrá un fuerte impuesto fronterizo para estas compañías que están dejando el país y que se salen con la suya”.

Putin

“Si a Putin le gusta Donald Trump, eso es una ventaja, no una desventaja. No sé si tendré una buena relación con Vladimir Putin, espero que sí, pero es muy posible que no”.

Espionaje

“Hackear es malo, no tendría que haber ocurrido. En lo que respecta al hackeo: creo que fue Rusia”.

“Informe” ruso

“Una cosa como ésta nunca debería haberse escrito, nunca se debería haber tenido y nunca se debería haber difundido”.

Sus negocios

“Don y Eric (sus hijos) estarán liderando la compañía”.

Impuestos

“Los únicos a los que les importa mi declaración de impuestos es a los periodistas”.

Empleos

“Seré el mayor productor de empleos que Dios haya creado”.

Al reportero de CNN

“Tú no, tú no. Tu medio es terrible. ¡Cállate!, ¡cállate! No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Ustedes (divulgan) noticias falsas”.

REX TILLERSON ARREMETE CONTRA CUBA

Remarcan “peligro” de Rusia

Rex Tillerson, el secretario de Estado nominado por Donald Trump, denunció ayer a Rusia como un “peligro” internacional y que probablemente nunca será amigo de Estados Unidos, alejándose de los señalamientos de una excesiva cercanía con Moscú.

Ante una comisión del Senado para confirmar su cargo en el gabinete de Donald Trump, que asume la presidencia el 20 de enero, el ex presidente de ExxonMobil también cuestionó el acercamiento diplomático entre Washington y La Habana, advirtiendo que la isla no ha hecho concesiones en derechos humanos.

La audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, transmitida en parte por las cadenas de televisión, coincide con un ambiente enrarecido en Washington: Estados Unidos acusa a Rusia de injerencia en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre que ganó Donald Trump.

Además, algunos medios divulgaron informaciones no verificadas sobre presuntos lazos de Trump con el gobierno ruso para ganar la elección y con detalles personales salaces de un viaje a Moscú, lo que un furioso presidente electo negó este miércoles.

“Rusia representa un peligro”, dijo Tillerson, un texano de 64 años, denunciando que las “recientes actividades” de Moscú van a contravía de los intereses estadounidenses.

Pero el ex jefe de la gigante petrolera a nivel internacional, donde trabajó los últimos 40 años, se negó a afirmar si respaldaría sanciones vigentes o nuevas contra Rusia y reconoció que no ha discutido con Trump cuál será la política del próximo gobierno hacia el antiguo rival de la Guerra Fría.

En su primera presentación pública desde que fue nominado el 13 de diciembre, Tillerson denunció que Rusia “invadió Ucrania, incluyendo la toma de Crimea, y apoyó a las fuerzas sirias que brutalmente violan las leyes de la guerra”.

Respecto a Cuba, antiguo enemigo de la Guerra Fría, restablecieron relaciones diplomáticas en 2015, y Washington levantó restricciones sobre viajes, comercio, remesas y turismo. Pero críticos del acercamiento bilateral acusan al gobierno cubano del presidente Raúl Castro de no haber acompañado los cambios con reformas políticas al sistema de partido único y de mantener la represión contra grupos disidentes.

Las declaraciones de Tillerson estuvieron en tono con Trump, quien amenazó con cancelar el acercamiento con Cuba a menos que la isla acepte negociar un “mejor acuerdo” para los cubanos.

“Nuestro reciente acuerdo con el gobierno de Cuba no fue acompañado por ninguna concesión importante en derechos humanos. No los hemos hecho rendir cuentas por su conducta. Sus líderes ya recibieron mucho mientras su población recibió poco. Eso no satisface los intereses de los cubanos ni de los estadounidenses”, remarcó.

MÉXICO NO PAGARÁ EL MURO EN EU, RESPONDE OTRA VEZ PEÑA A TRUMP

El Presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que hay diferencias con el próximo Gobierno de Estados Unidos, como la construcción de un muro “que, por supuesto, México no pagará”.

Al dirigir un mensaje de clausura en la 28 Reunión Anual de Cónsules y Embajadores de México, afirmó que su Gobierno defenderá las inversiones nacionales y extranjeras. Por tanto, explicó, su gobierno rechaza cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o las amenazas.

“Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo Gobierno de Estados Unidos (que encabezará Donald Trump), como el tema de un muro que, por supuesto, México no pagará”.

Por su parte, una coalición latina de defensa de los inmigrantes pidió “compasión” al presidente electo para beneficiaros del programa de acción diferida DACA, conocidos como “dreamers” (soñadores).

La Coalición de Organizaciones Latinas por una Reforma Migratoria anunció una campaña de recolección de firmas del 12 al 19 de enero para solicitarle a Trump que no deporte a este grupo de unos 750 mil soñadores, en su mayoría mexicanos.

Las organizaciones señalaron que las firmas reforzarán una carta que le enviarán a Trump con la petición de no revocar el DACA y con ello no “estancar los sueños de estos jóvenes estudiantes que son el futuro de la nación”.

Trump ha comentado que uno de sus primeros actos cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero será el de revocar las acciones ejecutivas del saliente presidente Barack Obama, entre ellas el DACA, implementada por orden ejecutiva en 2012. Pero tras ganar las elecciones, en una entrevista con la revista Time abrió la posibilidad de que “trabajaría algo” para los “dreamers”.

POSTURA DE LOS INDUSTRIALES DE JALISCO

Preocupa alza del dólar

El sector industrial de Jalisco manifestó su preocupación por el incremento que ha registrado el precio del dólar en los últimos días, ya que ayer se cotizó a la venta en 22 pesos.

Durante la primera reunión del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), sus integrantes coincidieron en que el alza en el precio del billete verde y el aumento en el costo de la gasolina dejarán incrementos generalizados en la industria de entre el uno y el dos por ciento.

De acuerdo con Index de Occidente, se estima que el costo de traslado de las mercancías podría elevarse en un 12 por ciento, por lo que se buscará negociar con la industria del transporte un precio justo para la economía mexicana, ya que el 70 por ciento de los productos se mueve en camiones.

Por ello, Rigoberto Chávez Arriaga, vicepresidente del organismo industrial, señaló que se deberán aplicar esquemas de austeridad en los diferentes niveles de Gobierno y en todos los sectores.

“Independientemente del aumento de la gasolina, una de las cosas que más nos está pegando es la paridad de las monedas. El dólar incrementará bastante y el sector industrial no lo puede absorber. Por eso es importante que tengamos acuerdos y que si nos vamos a apretar el cinturón, lo hagamos todos”.

Aunque las cúpulas empresariales locales se sumaron al Acuerdo Para el Fortalecimiento Económico y a la Protección de la Economía Familiar, anunciado por el Gobierno federal, y las cinco medidas que promovió el Gobierno de Jalisco ante el gasolinazo, señalaron que faltó incluir un calendario con las fechas de cumplimiento y el monto que se pretenden ahorrar.

“Ambos pronunciamientos, tanto el estatal como federal, adolecen de lo mismo, no nos están diciendo un calendario, ni la parte tangible, como los importes ni a dónde se van a ir. Nosotros nos sumamos, pero queremos saber a dónde se va este dinero”, puntualizó Chávez Arriaga.

Además señalaron que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos generará un clima de incertidumbre para la economía mexicana, ya que los cambios al precio del dólar afectan directamente al sector formal, indicó Federico Chávez Domínguez, presidente de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (Index) de Occidente.

“Ahorita, si el señor Trump estornuda se sube la paridad de la moneda. Al rato vamos a llegar a 30 o 40 pesos y esto atacará más al país”.

Por ello, las diferentes cámaras industriales hicieron un llamado al sector productivo y a los ciudadanos a continuar consumiendo productos hechos en México, ya que serán más baratos y su consumo fortalecerá a las empresas locales.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

El riesgo del Twitter

Mario Hueso (investigador de la Universidad Panamericana).

El Gobierno de Estados Unidos podría verse perjudicado si Donald Trump continúa practicando la diplomacia desde Twitter (actividad que no se había visto con otro presidente), pues en ese país también se deben tomar en cuenta los tratados internacionales y las posturas de las Cámaras.

“Vemos a un presidente electo que desde que ganó la elección ha hecho política internacional y diplomacia desde Twitter”.

El vocero de la Casa Blanca será factor para mejorar la relación de Trump con los medios de comunicación. Puede haber un cambio de paradigma muy fuerte en la relación de comunicación entre la Casa Blanca y los medios tradicionales. Se podría componer con el vocero presidencial, que sea quien esté mediando directamente, porque está claro que Trump no es amigo de los medios y que no le importa pelearse con ellos.

Sin plan serio en empleo

Arturo Santa Cruz Díaz Santana (del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UdeG).

El mensaje en el que Donald Trump dijo que será ‘el mayor productor de empleos que Dios ha creado’ forma parte del discurso que impulsó desde la campaña y no representa una propuesta seria.

La inversión de las empresas automovilísticas no generarán los empleos que requiere Estados Unidos, cuya industria manufacturera requiere menos mano de obra. En la economía estadounidense 75 mil personas pierden su empleo todos los días en promedio. Estamos hablando fundamentalmente de empleos manufactureros, los que le interesan a Trump. Algunas personas vuelven a encontrar un empleo, pero la mayoría en otros ámbitos peor pagados.

Trump también acentuó que es necesario retornar a Estados Unidos la producción del sector farmacéutico y reformar los procesos de compra para ahorrar miles de millones de dólares.

El muro y la alerta

Arturo Villarreal Palos (investigador de la UdeG).

La construcción del muro entre México y Estados Unidos no sólo supone un riesgo para la comunidad mexicana, también la Frontera Sur de la Unión Americana comienza a mostrar preocupación por las miles de microtransacciones. Hay una interrelación comercial indisoluble y, salvo San Diego, muchas ciudades de la Frontera Sur dependen, y en una parte muy importante, en el comercio con nosotros. Definitivamente no es una buena noticia para ambos países.

El discurso de eliminar el tráfico de inmigrantes, drogas y armas de fuego tampoco se sostiene; por el contrario, sólo incrementará la cifra de personas que fallecen en su búsqueda del sueño americano y la delincuencia organizada habilitará nuevas rutas para el ingreso y salida de sus insumos. Su análisis es relativo. Está comprobado que más de la mitad de quienes ingresan a Estados Unidos lo hacen de manera legal: con una visa y vía aérea. Y una vez ahí, simplemente se quedan. Lo veo como una cuestión de miopía… pero es una de sus promesas de campaña.

Los poco más de mil kilómetros del muro que divide a México de Estados Unidos comenzaron a construirse desde 1994. Las razones por las que la división no es total obedecen a obstáculos naturales, como montañas, el Río Bravo o las zonas desérticas.

Estrategia económica

Luis Ignacio Román Morales (del departamento de Economía del ITESO).

El que cualquier diálogo público de Trump respecto a México incida en la moneda del país deja en claro el nivel de dependencia que se tiene con los Estados Unidos. Por eso el Gobierno federal debe apostar por la restructuración de su estrategia económica.

Esto, especialmente por el reiterado interés del presidente electo en construir un muro fronterizo que México pagará de una u otra forma, lo que afectaría el ingreso en remesas. Y si con el actual nivel de remesas, que es mucho mayor que el nivel de inversión extranjera, estamos teniendo tal problema de paridad, imaginemos qué pasaría si se corta el flujo de remesas.

Pero de cualquier adversidad se obtiene un beneficio. El más evidente está relacionado con la depreciación del peso frente al dólar, lo que atraería más turismo norteamericano y, por otro lado, aumentar la competitividad de los productos mexicanos que antes no lo eran, de tal forma que éstos podrían colocarse en el mercado internacional.

Sigue: #DebateInformador

Ante los discursos de Trump, ¿hasta cuánto llegará el dólar en este año?

Participa en Twitter en el debate del día @informador