Líder opositor venezolano acusa a gobierno de intentar inhabilitarlo

Henrique Capriles acusó de impulsar la investigación en su contra al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Educación y a un diputado oficialista

CARACAS, VENEZUELA (11/ENE/2017).- El líder opositor venezolano Henrique Capriles denunció hoy que la apertura de un expediente en su contra en la Contraloría General es una maniobra del gobierno para su inhabilitación política.

El dirigente señaló que esta semana fue citado a la Contraloría para ser informado del caso, que calificó como una "olla podrida" que pretende "cocinarnos una inhabilitación desde el gobierno, porque no han podido ni podrán con nosotros por la vía del voto".



"Nunca he tenido problema de que me investiguen", indicó Capriles, quien agregó que "no me voy a quedar callado ante esta partida de hampones y corruptos del peor gobierno de la historia de nuestro país".

El gobernador del estado de Miranda dijo en rueda de prensa que la Contraloría General inició un procedimiento en su contra por el supuesto uso irregular de determinadas partidas durante su gestión.

Dijo que entre los casos por los que es investigado está la firma de dos convenios internacionales con Polonia y Reino Unido para acondicionar una cancha deportiva, y sostuvo que su gestión siempre ha sido "transparente y pública".

"Me siento honrado de que se abra este debate sobre mi persona. En Venezuela, si usted es hampón o corrupto no lo investigan, pero si uno es honesto y correcto te hostigan", señaló Capriles.

Agregó que "no es la primera vez que somos perseguidos y hostigados por la Contraloría. Pero los reto a que me manden a la Fiscalía para acudir a la justicia podrida de este país. Es en el Ministerio Público y en los tribunales donde se deben tratar estas acusaciones".

Capriles acusó de impulsar la investigación en su contra al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Educación Elías Jaua, y al diputado oficialista Diosdado Cabello.

"Yo sé a quien tengo enfrente, pero no utilicen la Contraloría para estas ollas podridas. (Ellos) están presionando para que me investiguen y no tengo problemas para que lo hagan, pero háganlo bien", indicó.