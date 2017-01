Suspenden venta de libro de asesora de Trump acusada de plagio

El equipo de Trump no confirmó ni desmintió las acusaciones, pero dijo que 'cualquier tentativa de desacreditar a Monica no será más que un ataque político'

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (10/ENE/2017).- Un libro de una de las nominadas políticas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, será retirado de la venta hasta que su autora, Monica Crowley, responda a las acusaciones de plagio, dijo este martes la editorial.

Trump designó el mes pasado a Crowler, una presentadora de radio y comentadora de Fox News, como asesora de comunicación del Consejo de Seguridad Nacional.

Desde entonces, el libro "What The (Bleep) Just Happened", de 2012, ha puesto a su autora en la cuerda floja. La cadena CNN informó que más de 50 pasajes del libro están copiados -algunos solo con pequeños cambios- de artículos de prensa, páginas de internet, publicaciones de centros de reflexión e incluso de Wikipedia.

Dichos pasajes son a menudo de orden fáctico, e incluyen cifras o informaciones históricas o económicas y, según los extractos publicados por la CNN, por lo general parecen haber sido simplificados.

Un pasaje sobre la política económica keynesiana retoma en gran parte, por ejemplo, un artículo publicado en 2009 por el sitio investopedia.com.

La editorial HarperCollins dijo que retirará el libro de la venta hasta que la autora "tenga la oportunidad de buscar las fuentes y revisar el material".

El equipo de Trump no confirmó ni desmintió las acusaciones, pero dijo en un comunicado que "cualquier tentativa de desacreditar a Monica no será más que un ataque político".

El controvertido libro buscaba mostrar que la economía de Estados Unidos estaba hecha pedazos y su prestigio había disminuido en el extranjero, principalmente por la labor de la administración del presidente Barack Obama.