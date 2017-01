Trudeau realiza cambios en gabinete de cara a gobierno de Trump

Entre los destacados está Chrystia Freeland, quien será la nueva canciller canadiense

OTTWA, CANADÁ (10/ENE/2017).- El primer ministro canadiense Justin Trudeau realizó hoy cambios a su gabinete, a pocos días de que el republicano Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos.



La ministra de Comercio Internacional, Chrystia Freeland, fue nombrada nueva canciller canadiense en sustitución de Stéphane Dion.



La ex periodista Freeland es considerada por Moscú desde 2014 como "persona non grata", por su abierto apoyo a Ucrania, lo que la ministra consideró "un honor" estar en la lista de Rusia.



Freeland es la segunda mujer, después de la canciller Barbara McDougall (1991-1993) en dirigir la política exterior de Canadá.



El empresario, abogado y especialista en comercio internacional, François-Philippe Champagnees es el nuevo ministro de Comercio Internacional.



Justin Trudeau también realizó cambios en el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía. El abogado y activista social Ahmed Hussen es el nuevo ministro de Inmigración y sustituye a John McCallum, quien sería el nuevo embajador canadiense en China.



Hussen nació y creció en Somalia y emigró a Canadá en 1993. Fue presidente del Congreso Somalí-Canadiense.



El hasta ahora canciller canadiense Stéphane Dion, quien hace un año fue el anfitrión de la reunión trilateral de cancilleres de Norteamérica, sale del gabinete federal, aunque podría ser nombrado embajador ante la Unión Europea o Alemania.



En un breve mensaje el ex canciller manifestó que por 21 años se ha dedicado a trabajar por su distrito electoral, por Quebec, por Canadá y "por el lugar que debemos tener en el mundo", y dijo que ahora estará fuera de la vida política.



Otros movimientos dentro del gabinete de Trudeau son: la ministra de Estatus de la Mujer, Patricia Hajdu, será la ministra del Trabajo.



Mariam Monsef, quien era ministra de Instituciones Democráticas, es la nueva ministra de Estatus de la Mujer.



El Ministerio de Instituciones Democráticas estará a cargo de Karina Gould, de 29 años. De diciembre de 2015 a la fecha se desempeñó como secretaria parlamentaria del Ministerio de Desarrollo Internacional. Es originaria de Burlington, Ontario, donde trabajó como especialista de inversiones y comercio para ProMéxico.



Este es el primer cambio en seis ministerios a poco más de un año del actual gobierno liberal. El gabinete de Trudeau sigue conservando la equidad de género, con 15 ministras y 15 ministros.