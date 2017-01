Universidad 'discrimina' a Platón, Descartes y Kant por ser 'blancos'

Una unión estudiantil de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos apuntó que la mayoría de los filósofos que estudian deberían ser de África y Asia

CIUDAD DE MÉXICO (10/ENE/2017).- El Daily Mail informó que filósofos como Platón, Descartes, Immanuel Kant y Bertrand Russell podrían ser retirados de los planes de estudios de una universidad en Reino Unido porque son de piel blanca.

Una unión estudiantil de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) apuntó que cuando estudian filosofía la mayoría de los pensadores en sus cursos deberían ser de filósofos de África y Asia.

Los jóvenes aseguran que esta medida responde a una descolonización de la "institución blanca" que rige en su academia. La declaración de la unión establece que a los "filósofos blancos" sólo se les debería estudiar si es necesario, e incluso en esos casos su trabajo debe abordarse desde "un punto de vista crítico".

El filósofo Roger Scruton aseguró que la propuesta sugería ignorancia y la determinación de no superar esa ignorancia. El pensador británico agregó que no se puede descartar toda un área de esfuerzo intelectual "sin haber investigado, y claramente ellos no han investigado lo que definen como filosofía de los blancos. Si ellos creen que hay un contexto colonial en la Crítica de la Razón Pura de Kant, me gustaría escucharlo".

El vice rector de la Universidad de Buckingham, Anthony Seldon, dijo que hay un peligro real pues lo políticamente correcto se está saliendo de control, pues hay que entender el mundo tal y como era y no volver a escribir la historia como a algunos les pudiere gustar.

Erica Hunter, titular del departamento de Religiones y Filosofías del SOAS, dijo que el punto de vista de la unión es ridículo y agregó que ella se resistiría firmemente a tirar filósofos e historiadores sólo porque está de moda.