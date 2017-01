The Washington Post cuestiona plan de Trump sobre muro en la frontera

El diario estadounidense indicó que sería 'tonto' no anticipar que México tomaría represalias contra el país

ESTADOS UNIDOS (10/ENE/2017).- Los planes de Donald Trump de forzar a México a reembolsar el costo del muro en la frontera renegociando el TLCAN o congelando el envío de remesas no son opciones rápidas, prácticas o aconsejables, sostuvo The Washington Post (TWP).



El diario estadounidense indicó que sería "tonto" no anticipar que México tomaría represalias contra Estados Unidos, imponiendo aranceles onerosos, multas, restricciones de visas u otros impedimentos bilaterales.



"Es difícil concebir, como envenenando a México, tratando de sacarle dinero para un Estados Unidos mucho más rico, redundaría en el beneficio de Estados Unidos", subrayó el periódico.



La cadena CNN reportó el jueves que el equipo de transición de Trump indicó a líderes legislativos republicanos que pedirá al Congreso pagar el propuesto muro con México con fondos presupuestales estadounidenses.



Un día después Trump defendió el plan de pedir al Congreso estadunidense que pague por la construcción del muro fronterizo pero sugirió que el costo sería reembolsado "después" por México, a través de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



La noche de este domingo Trump arremetió contra lo que denominó los "deshonestos medios" de información que, según él, omiten reportar que México pagará eventualmente por el muro y reiteró que ese pago se realizará "después".



"Los medios de información deshonestos dicen que México no pagará por el muro si paga por este un poco después a fin de que pueda ser construido más rápidamente. Los medios son impostores", asentó Trump en su cuenta de micromensajes de Twitter.



Durante su campaña presidencial Trump indicó que pediría a México un pago único de entre cinco mil millones y 10 mil millones de dólares por el muro fronterizo, o de lo contrario bloquearía millones de dólares en remesas de mexicanos en Estados Unidos.



Pero el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dejó en claro durante la visita de Trump a la capital mexicana en agosto pasado, que México bajo ninguna circunstancia pagaría por la construcción del muro.



A dos semanas de la toma de posesión el 20 de enero, los miembros del equipo de Trump indicaron a los republicanos de la Cámara de Representantes que su preferencia ahora es pagarlo a través de la ley de financiamiento del muro del 2006.



La ley de gasto debe ser aprobada antes del 28 de abril para evitar una paralización del gobierno federal.



The Washington Post sostuvo que las afirmaciones de Trump durante la campaña presidencial de que México pagaría el muro fueron siempre "de risa" y que era un "juego de tontos" esperar que un candidato cumpliera todas sus promesas.



No obstante señaló que el propuesto muro de unos 20 mil millones de dólares tendría implicaciones para el déficit y aún esta por verse si será apoyado no sólo por los republicanos, sino por demócratas, que tienen los votos para bloquearlo en el Senado.



"Prepárense para un juego de pollos entre los dos partidos sobre cuál sería el culpable de un cierre del gobierno a raíz de un muro que los demócratas rechazan, que la mayoría de estadounidenses no quieren y que los republicanos tienen elementos justificados de que Estados Unidos no debe pagarlo", finalizó.