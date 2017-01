Tirador de aeropuerto de Florida comparece ante juez

El ex militar Esteban Santiago permanecerá detenido hasta enfrentar juicio

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (09/ENE/2017).- El ex militar Esteban Santiago, acusado de matar y herir a cerca de una docena de pasajeros en el aeropuerto de Fort Lauderdale el pasado viernes, compareció hoy ante un juez federal que le ordenó permanecer detenido hasta enfrentar juicio.



Acompañado por policías, Santiago de 26 años apareció por primera vez en una corte del condado Broward ante la magistrada Alicia Valle, quien le asignó un defensor público al determinar que no podía pagar un abogado.



El veterano de Iraq nacido en Nueva Jersey y criado en Puerto Rico, fue presentado en la sala de la corte con un traje de reo de color rojo y tras la audiencia fue transferido a un Centro de Detención Federal en el centro de Miami.



Su audiencia de arraigo en la que se le presentarán los cargos formales fue programada para el 23 de enero próximo.



Según las autoridades, Santiago ya confesó haber disparado en el aeropuerto de Fort Lauderdale con un resultado de cinco muertos y seis heridos en la masacre más reciente del país.



Santiago enfrenta la pena de muerte o cadena perpetua por los cargos que hasta el momento incluyen causar lesiones graves a alguien en un aeropuerto internacional; usar un arma de fuego en un crimen violento; y causar la muerte de una persona a través del uso de un arma de fuego.



La magistrada le explicó a Santiago la pena máxima por las ofensas que se le atribuyen para que esté enterado "de la seriedad de los cargos en su contra".



El Fiscal Rick del Toro pidió la detención del acusado por el peligro que representa para la comunidad y la posibilidad de que se vaya a fugar. Una audiencia sobre el tema está programada para el próximo martes.



Antes de la masacre del pasado viernes en la sala para recoger el equipaje en la Terminal 2 del aeropuerto, Santiago había experimentado problemas mentales y violencia doméstica con su novia con la que se había mudado a Alaska en el 2014, de acuerdo con las autoridades.



En una visita a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Alaska les dijo a los agentes que el gobierno estadunidense estaba controlando su mente y forzándolo a ver vídeos del Estado Islámico (EI), según las autoridades.



Los investigadores tratan de determinar el motivo que tuvo el hombre que trabajaba como guardia de seguridad en Alaska para disparar contra las personas indefensas, mientras los detalles muestran que su ataque fue planeado, pero no han comprobado que haya cooperado con el EI o algún otro grupo terrorista.



En lugar de eso, el perfil de Santiago muestra a un hombre con disturbios mentales que vendió todas sus pertenencias, compró un boleto de avión sólo de ida para viajar de Anchorage, Alaska, a St Paul, Minnesota y luego de ahí a Fort Lauderdale para realizar la masacre.



Hasta el momento Santiago se muestra muy diferente del patrón de "lobo solitario" de Omar Mateen, el pistolero del club Pulse de Orlando que era acosado por una mezcla volátil de cuestiones mentales y personales.



Mateen un guardia de seguridad de 29 años, de Fort Pierce, Florida, al parecer se había radicalizado y proclamó afinidad con grupos extremistas en junio pasado cuando dio muerte a 49 personas y dejó heridas a otras 53 en la peor masacre del país en la historia moderna.