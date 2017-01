Certifican a Donald Trump como presidente electo de EU

El republicano es ratificado en sesión solemne de ambas cámaras del Congreso

CIUDAD DE MÉXICO (06/ENE/2017).- Donald Trump fue certificado como presidente electo de los Estados Unidos para un periodo de cuatro años a partir del 20 de enero, luego de la contabilización formal de los votos del Colegio Electoral.



En una sesión solemne de ambas cámaras del Congreso, presidida por el vicepresidente Joseph Biden, Trump obtuvo 304 votos electorales, 34 más de los 270 reglamentarios para ganar las elecciones del 8 de noviembre, aunque perdió el voto popular frente a Hillary Clinton.



La ex primera dama estadounidense obtuvo 227 votos electorales, el ex secretario de Estado Colin Powell tres, uno el gobernador de Ohio, John Kasich, uno más el senador de Kentucky, Ron Paul; otro el senador de Vermont, Bernie Sanders, y también uno el jefe tribal Águila Calva.



En una contabilidad separada, el ex gobernador de Indiana, Mike Pence, obtuvo 305 votos electorales para convertirse oficialmente en vicepresidente electo de Estados Unidos y el senador de Virginia Tim Kaine, 227 votos.