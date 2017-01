Trump califica de 'cacería de brujas' tema de supuesto hackeo ruso

Tiene su origen en la vergüenza que sienten sus adversarios políticos, asegura

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (06/ENE/2017).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "cacería de brujas", impulsada por sus adversarios políticos, la operación de hackeo supuestamente ejecutada por Rusia para influir en las pasadas elecciones estadunidenses.



En una entrevista publicada en la página de internet del diario The New York Times, Trump explicó que el interés sobre el hackeo tiene su origen en la vergüenza que sienten sus adversarios políticos, tras la derrota sufrida en las elecciones presidenciales de noviembre pasado.



"Fueron derrotados ampliamente en las elecciones. Gané más condados en las elecciones que Ronald Reagan. Están muy avergonzados por ello. En alguna medida, es una cacería de brujas. Solo se están enfocando en esto", aseguró.



Insistió en que no existía evidencia sólida sobre el papel de Rusia en el supuesto hackeo, y afirmó que de manera reciente China había "hackeado 20 millones de nombres del gobierno", en referencia a robos cibernéticos perpetrados en 2014 y 2015.



"¿Por qué nadie habla de eso? Esto es una cacería de brujas", aseguró.



El presidente electo aseveró que se han registrado "exitosos ataques" cibernéticos contra la Casa Blanca y el Congreso, que sin embargo no han recibido la atención que este supuesto hackeo de Rusia.



Sin embargo, The New York Times apuntó que ninguna de la información robada tras hackeos al gobierno había sido difundida, a diferencia de los correos electrónicos obtenidos del Partido Demócrata filtrados para influir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre de 2015.



"Dicho todo eso, no quiero que otros países estén hackeando a nuestro país. Ya hackearon la Casa Blanca, Y hackearon el Congreso. Somos la capital mundial del hackeo", sostuvo el presidente electo.



La entrevista fue concedida unas horas antes de que Trump asistiera a una reunión con los representantes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, quienes aseguran con certeza que Rusia orquestó la operación del hackeo.