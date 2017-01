Maduro advierte que Asamblea marcha hacia su 'autodisolución'

El presidente venezolano habló sobre la convocatoria de nuevas elecciones legislativas

CARACAS, VENEZUELA (04/ENE/2017).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, marcha hacia la "autodisolución, y además la convocatoria de nuevas elecciones" legislativas.



En un acto en el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del mandatario Hugo Chávez, Maduro se refirió directamente al foro legislativo, que instalará el jueves su periodo de sesiones de 2017 con un cambio de directiva.



La Asamblea sostuvo en 2016 una dura confrontación con el Ejecutivo, que desconoció todas sus decisiones luego que fueron declaradas inconstitucionales por el TSJ.



Los diputados intentaron recursos legales para adelantar la salida de Maduro del poder, incluyendo un referéndum revocatorio, pero no tuvieron éxito.



"Espero que la Asamblea cumpla con legalizarse porque por el camino que va, la Asamblea va a la autodisolución y la convocatoria de nuevas elecciones. No lo propongo yo, es una realidad", afirmó Maduro un día antes de que la Asamblea elija a su nuevo líder.



"¿La Asamblea ha hecho algo útil para el país o más bien se ha convertido en factor de sabotaje a la economía y la política?", preguntó en el acto transmitido en cadena de radio y televisión.



Señaló que los "restos de lo que ha quedado de la Asamblea" tienen una reunión mañana, en el que "supuestamente" el diputado y duro crítico del gobierno, Henry Ramos Allup, traspasará la presidencia a Julio Borges en la elección de la cámara.



El presidente venezolano recalcó que la Asamblea sigue en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), algo que considera que la convierte en un órgano al margen de la ley.



"Yo sólo sé que hay una estructura legal del país que se debe respetar, que la mesa de diálogo que convoqué logró un documento firmado por los voceros de la (coalición opositora) Mesa de Unidad Democrática, donde se comprometieron a obedecer y acatar los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y salir de la ilegalidad", señaló.



Maduro y la bancada oficialista acusan a la Asamblea de estar en desacato al TSJ, debido a que no ha formalizado la desincorporación de tres diputados del estado de Amazonas, que son cuestionados desde que fueron elegidos en diciembre de 2015.



El presidente señaló que en la mesa de diálogo con la oposición, que cuenta con la facilitación del Vaticano y la Unasur, se llegó a un acuerdo para que la Asamblea acate las sentencias del TSJ para poder funcionar legalmente.



"Deben cumplir con el acuerdo firmado por la MUD. Dicen que tienen la intención de nombrar al diputado Julio Borges como presidente de la Asamblea. Eso es lo que dicen".



"Julio Borges se comprometió de palabra conmigo a acatar las decisiones del Tribunal Superior de Justicia y a participar en las iniciativas de diálogo social, político y económico que estoy adelantando. Ojalá cumpla su palabra, yo tiendo a no creer en nada de lo que dicen, pero Borges empeñó su palabra y espero que cumpla", aseveró.



"Mañana habrá un debate interesante en la Asamblea. Desafortunadamente no tiene palabra para cumplir los acuerdos. Yo espero que más temprano que tarde cumplan su palabra, que la Asamblea por lo menos cumpla con legalizarse, porque por el camino que va la Asamblea va a la autodisolución", recalcó.



Además sugirió que la "autodisolución" implicaría nuevas elecciones legislativas, aunque la actual legislatura está apenas en su segundo año de un mandato de cinco.