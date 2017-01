Trump afirma tener información sobre supuesto hackeo ruso

El presidente electo asegura que sabe 'cosas que otras personas no saben' del tema

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (01/ENE/2017).- El presidente electo Donald Trump afirmó contar con información única, que revelaría la próxima semana, sobre la supuesta operación de hackeo que condujo Rusia a fin de influir en las elecciones de Estados Unidos.



En declaraciones realizadas la noche del sábado en su residencia de Florida, Trump aseguró: "Conozco mucho sobre hackeo. Y hackear es algo muy difícil de probar. Así que puede ser alguien más. Además, sé cosas que otras personas no saben, así que no pueden estar seguros de la situación".



Añadió que revelaría esta información el martes o miércoles próximos. De acuerdo con su equipo de transición, Trump se reunirá con representantes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos la próxima semana, a fin de abordar el hackeo conducido contra operadores del Partido Demócrata.



"Sólo quiero que estén seguros, porque es una acusación muy seria", explicó Trump en relación a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que en su mayoría apoya la noción de que Rusia alentó el robo y difusión de información del Partido Demócrata con el propósito de influir en las elecciones.



El presidente electo recordó que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se había equivocado en 2003 al afirmar que Iraq contaba con armas de destrucción masiva, lo que condujo a la invasión militar de ese país.



"Si se fijan en lo de las armas de destrucción masiva, eso fue un desastre, y estuvieron equivocados. Así que sólo quiero que estén seguros. Creo que es injusto si no saben", declaró.



Agregó además que "ninguna computadora es segura", y resaltó que si una persona quiere garantizar que sus comunicaciones no serán intervenidas, la mejor manera de hacerlo es enviando un correo tradicional.



Los comentarios del sábado contrastan con la actitud que el presidente electo había tomado previamente respecto al supuesto hackeo conducido por Rusia. Trump había pedido al público "superar" el asunto y enfocarse en otros temas que a él le parecen más relevantes.



Asimismo, un día después que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a Rusia por la operación de hackeo, Trump calificó al presidente ruso Vladimir Putin de "muy inteligente" por no tomar medidas recíprocas.