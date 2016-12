Bachelet critica al machismo en Chile y descarta seguir en política

La presidenta chilena admitió sentirse más criticada en el cargo político por ser mujer

SANTIAGO DE CHILE (31/DIC/2016).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, criticó el machismo que persiste en su país pese a algunos avances y descartó continuar en la actividad política nacional una vez termine su segundo mandato, en marzo de 2018.

"Ha habido momentos muy importantes, en la búsqueda de que las mujeres puedan ser ciudadanas de primera categoría y no de segunda categoría", señaló Bachelet en una entrevista.

"A mí no me parece que esto sea todavía suficientemente analizado, discutido en la mesa del comedor o al desayuno de las familias", matizó y admitió haberse sentido más criticada en el cargo por ser mujer.

"La crítica, cuando es en función de las ideas, de un proyecto, bienvenida sea (...). Lo que sí creo es que si hay un presidente hombre que está pasando por una situación difícil, nadie habla de debilidad, de falta de liderazgo. Son otro tipo de expresiones las que se utilizan, ¿no?", comentó.

Recordó, en ese contexto, que cuando se destapó a comienzos del 2015 el caso Caval, en el que son investigados judicialmente su hijo, Sebastián Dávalos y su nuera, Natalia Compagnon, por negocios irregulares, "aparecieron todos los rumores de que yo era débil, que estaba deprimida, que estaba enferma, que tomaba medicamentos".

"Todo eso era mentira. Por supuesto pude haber estado triste, pero no estaba en la categoría en que se me estaba describiendo", añadió la mandataria, que tras el caso Caval ha visto desplomarse su popularidad por debajo del 30 por ciento, según las encuestas.

"Está bien tener mujeres en lugares importantes, pero eso no significa que de manera automática se generen los cambios culturales que permitan que esa cultura sexista y machista que existe en la sociedad chilena pueda cambiar", remachó.

Bachelet subrayó en la entrevista que este período presidencial será su último capítulo en la política chilena: "Está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación", subrayó.

Preguntada por sus planes futuros, dijo que va a "desenchufarse" e indicó que "tengo ganas de hacer cosas más manuales, creo que aquí en Chile. A mí me encanta cocinar. Pero no he pensado en nada, la verdad. Además, para ser franca, no me atrevo a decir nada".

Al repasar los problemas que ha debido enfrentar en su segundo mandato, sostuvo que "ha habido de todo", principalmente respecto de sus proyectos de reforma educativa o tributaria.

Preguntada por dónde se imagina estar el 25 de marzo de 2018, después de entregar el cargo, señaló que "en una playa, tal vez. En un lugar dándose un tiempo de descanso, un respiro, porque la verdad es que cuesta desenchufarse", concluyó.