Atacante de Charleston no llamará a testigos en su juicio

Dylann Roof, quien se defiende a sí mismo, dice que no ofrecerá evidencia sobre el tiroteo en la iglesia

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (28/DIC/2016).- Dylann Roof, el supremacista blanco que masacró a nueve feligreses negros en 2015 en una iglesia del sur de Estados Unidos, dijo el miércoles que no llamará a testigos cuando se defienda a sí mismo buscando evitar la pena de muerte.

Roof, de 22 años, reconfirmó que se representará a sí mismo en la fase de su juicio, donde el jurado decidirá si lo sentencia a la pena capital o a cadena perpetua, y añadió que no llamará a ningún testigo al estrado.

"Hasta donde sé, no tengo la intención de ofrecer ninguna evidencia en lo absoluto ni llamar a ningún testigo", dijo Roof al juez federal Richard Gergel en un tribunal en Charleston, según el diario local The Post and Courier.

Roof, quien hará entonces su propios alegatos de apertura, también dijo que no buscará argumentar que tiene problemas mentales para que el jurado le perdone la vida.

El juez Gergel le respondió que le parecía "una mala idea" que se defendiera a sí mismo en esta fase del juicio y le recordó que tiene hasta el día en que inicien las audiencias -el 3 de enero- para cambiar de opinión.

De acuerdo al Post, la defensa planea convocar a más de 30 testigos, la mayoría familiares de las víctimas de la masacre.

El 15 de diciembre, el jurado del mismo tribunal lo halló culpable de los 33 cargos de los que se le acusaba, entre ellos crímenes de odio que resultaron en muertes.

En junio del año pasado, Dylann Roof entró a la iglesia metodista episcopal africana Madre Emanuel en Charleston, se unió a un grupo de estudio de la biblia y poco después inició una masacre donde murieron nueve personas.

Durante la primera fase de su juicio, la corte vio el video de la confesión que hizo Roof tras su arresto al día siguiente del ataque. En ella, el joven justificaba sus acciones como una represalia por los supuestos crímenes cometidos por los negros contra los blancos.

"Alguien tenía que hacerlo porque, sabes, los negros están matando a los blancos todo el tiempo en la calle y están violando a las mujeres blancas", decía Roof, calmado y sin mostrar emociones, al oficial del FBI que lo interrogaba.

Tres personas sobrevivieron al tiroteo en una iglesia que era símbolo de la lucha de los negros contra la esclavitud.