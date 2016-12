Comienza primer juicio por intento de golpe en Turquía

La corte procesará a 29 agentes agentes de policía que son acusados de desobedecer órdenes para resistir el intento de golpe

ESTAMBUL, TURQUÍA (27/DIC/2016).- El primer juicio por el intento de golpe de Estado en Turquía, que tuvo lugar en julio pasado, comenzó hoy en la Corte Penal Superior del país.



En medio de estrictas medidas de seguridad, la corte procesará a 29 agentes de policía.



La primera audiencia se celebró este martes en un juzgado instalado dentro de un complejo penitenciario en el distrito de Silivri, a las afueras de la ciudad de Estambul, donde estuvieron presentes los 29 presuntos conspiradores.



Los oficiales están acusados de desobedecer órdenes para resistir el intento de golpe y defender un palacio presidencial de Estambul, entonces en la mira de los golpistas que actuaban en paralelo a los militares en la capital Ankara y otras ciudades.



También se les acusa de no haber persuadido a sus colegas y a ciudadanos para que se unieran a la movilización contra el intento de golpe conducido la noche del 15 de julio pasado, el cual se cree fue orquestado por los seguidores del predicador islámico Gülen.



Según la acusación, 21 de los acusados enfrentarían tres cadenas perpetuas agravadas cada uno, mientras los ocho agentes restantes podrían ser condenados a penas de prisión que van de ocho a 15 años.



El presidente del tribunal, juez Fikret Demir, dijo que recogería el testimonio de los sospechosos en los dos primeros días del juicio, escucharía a los testigos en tres días y finalmente escucharía demandas el 30 de diciembre.



Debido a que la seguridad era estricta en Silivri, los reporteros pudieron presenciar la audiencia pero se les prohibió llevar cámaras y otros equipos de grabación, de acuerdo con reportes del periódico turco The Hurriyet.



El tribunal en Silivri se hizo conocido después de llevar el juicio contra los sospechosos de una intentona golpista en 2013, un caso apoyado fuertemente por Gülen, en el que fueron juzgados 275 oficiales militares, periodistas, abogados y académicos acusadas de conspirar.



Sin embargo, los sospechosos fueron puestos en libertad después de un fallo del Tribunal Constitucional anuló las acusaciones a principios de este año.



Si bien el juicio que comenzó este martes es el primero relacionado con el intento de golpe, pero no incluye a los presuntos cabecillas, cuyo juicio se espera iniciará probablemente el próximo año en Ankara.